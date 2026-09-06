Щоб вчасно отримати пенсію в Україні, потрібно заздалегідь зібрати повний пакет документів і перевірити страховий стаж. Юрист розповів, які папери мають підготувати чоловіки та жінки.

Документи для оформлення пенсії краще готувати наперед, інакше безпосередньо перед виходом на заслужений відпочинок доведеться терміново шукати архівні довідки. Про повний перелік паперів у коментарі Фокусу розповів адвокат Сергій Литвиненко.

Базовий пакет однаковий для всіх. Насамперед потрібен паспорт громадянина України або ID-картка, а власникам ID-картки також може знадобитися довідка про реєстрацію місця проживання. Далі — реєстраційний номер облікової картки платника податків та кольорове фото для пенсійного посвідчення.

Як підтвердити страховий стаж

Головним документом лишається оригінал трудової книжки. Водночас періоди роботи після 1 січня 2004 року підтверджують також відомості з реєстру застрахованих осіб. Якщо записів бракує, можуть знадобитися довідки від підприємств, архівних установ або цивільно-правові договори.

Що додатково готують чоловіки та жінки

Чоловікам обов'язково мати військовий квиток або довідку з ТЦК. Для зарахування навчання на денній формі до 2004 року знадобляться диплом і довідка з навчального закладу.

Жінкам варто заздалегідь підготувати свідоцтва про народження дітей — вони дають змогу зарахувати до стажу період догляду за дитиною до трьох років. Якщо після шлюбу змінювалося прізвище, додають свідоцтво про шлюб.

За бажанням і якщо це вигідно, можна подати довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців поспіль до 30 червня 2000 року. Для виплат на картку знадобиться довідка з реквізитами рахунку у форматі IBAN.

Хто має зібрати окремий пакет

Пільговики додають документи залежно від підстав: посвідчення учасника бойових дій, чорнобильське посвідчення або довідки про роботу в шкідливих чи важких умовах праці.

Як оформити пенсію

Заяву з документами можна подати особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або дистанційно — через веб-портал електронних послуг ПФУ чи застосунок "Дія" з кваліфікованим електронним підписом.

Адвокат нагадав, що сам по собі вік не гарантує виплат: у 2026 році потрібно одночасно мати достатній страховий стаж і досягти пенсійного віку.

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