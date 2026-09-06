Документи для оформлення пенсії краще готувати наперед, інакше безпосередньо перед виходом на заслужений відпочинок доведеться терміново шукати архівні довідки. Про повний перелік паперів у коментарі Фокусу розповів адвокат Сергій Литвиненко.
Базовий пакет однаковий для всіх. Насамперед потрібен паспорт громадянина України або ID-картка, а власникам ID-картки також може знадобитися довідка про реєстрацію місця проживання. Далі — реєстраційний номер облікової картки платника податків та кольорове фото для пенсійного посвідчення.
Як підтвердити страховий стаж
Головним документом лишається оригінал трудової книжки. Водночас періоди роботи після 1 січня 2004 року підтверджують також відомості з реєстру застрахованих осіб. Якщо записів бракує, можуть знадобитися довідки від підприємств, архівних установ або цивільно-правові договори.
Що додатково готують чоловіки та жінки
Чоловікам обов'язково мати військовий квиток або довідку з ТЦК. Для зарахування навчання на денній формі до 2004 року знадобляться диплом і довідка з навчального закладу.
Жінкам варто заздалегідь підготувати свідоцтва про народження дітей — вони дають змогу зарахувати до стажу період догляду за дитиною до трьох років. Якщо після шлюбу змінювалося прізвище, додають свідоцтво про шлюб.
За бажанням і якщо це вигідно, можна подати довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців поспіль до 30 червня 2000 року. Для виплат на картку знадобиться довідка з реквізитами рахунку у форматі IBAN.
Хто має зібрати окремий пакет
Пільговики додають документи залежно від підстав: посвідчення учасника бойових дій, чорнобильське посвідчення або довідки про роботу в шкідливих чи важких умовах праці.
Як оформити пенсію
Заяву з документами можна подати особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або дистанційно — через веб-портал електронних послуг ПФУ чи застосунок "Дія" з кваліфікованим електронним підписом.
Адвокат нагадав, що сам по собі вік не гарантує виплат: у 2026 році потрібно одночасно мати достатній страховий стаж і досягти пенсійного віку.
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