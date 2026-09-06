Рецепт тертого пирога з яблуками ми вже публікували — а класичний яблучний пиріг готується зовсім інакше. Тут усе тримається на маслянистій скоринці та густій, злегка кисло-солодкій начинці, що не розтікається. А проста хитрість із прогрітим деком допоможе уникнути мокрого дна.

Інгредієнти для яблучного пирога

2 порції пісочного тіста (охолодженого щонайменше 2 години);

приблизно 1,6 кг яблук (Гренні Сміт, Хонейкрісп та/або Гала), очищених від шкірки та серцевини, тонко нарізаних;

2/3 склянки цукру (приблизно 130 г);

2 ст. ложки борошна (і ще трохи для присипання);

2 ст. ложки свіжого лимонного соку;

1 ч. ложка меленої кориці;

1/2 ч. ложки ванільного екстракту;

1/4 ч. ложки солі;

2 ст. ложки несолоного вершкового масла, нарізаного дрібними шматочками;

1 велике яйце;

1 ст. ложка води;

крупний цукор для посипання.

Як приготувати яблучний пиріг: покроково

Розігрійте духовку до 220 °C і поставте на середню полицю велике деко, щоб воно добре прогрілося. На злегка присипаній борошном поверхні розкачайте один шматок тіста в коло діаметром близько 30 см. Обережно перенесіть його у форму діаметром 23 см і дайте тісту «осісти» в ній, не розтягуючи. Поставте форму в холодильник на 30 хвилин або в морозилку на 10.

У великій мисці змішайте нарізані яблука, цукор, борошно, лимонний сік, корицю, ваніль та сіль, поки все не з'єднається.

Перекладіть яблучну суміш у форму з тістом і рівномірно розподіліть. Зверху розкладіть шматочки вершкового масла.

Розкачайте другий шматок тіста так само в коло близько 30 см і накрийте ним начинку. Обріжте краї, залишивши звис близько 2,5 см, підігніть його всередину та защипніть краї.

У невеликій мисці збийте яйце з водою. Змастіть верх пирога яєчною сумішшю, зробіть 5–6 невеликих надрізів по центру, щоб виходила пара, та посипте крупним цукром.

Поставте форму з пирогом на прогріте деко й випікайте 20 хвилин при 220 °C. Далі зменшіть температуру до 190 °C і випікайте ще близько 40 хвилин, поки скоринка не стане золотистою, а начинка не почне пухиритися по краях. Якщо краї темніють занадто швидко, накрийте їх фольгою.

Переставте пиріг на решітку й дайте охолонути щонайменше 2 години перед тим, як різати.

Подавайте пиріг теплим із кулькою ванільного морозива, збитими вершками або карамельним соусом. За кімнатної температури він зберігається близько 3 днів, у холодильнику — до 5 днів, а в морозилці — до 3 місяців.

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