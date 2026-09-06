В Пенсионном фонде объяснили механизм мартовской индексации: объявленные 12,1% означают не автоматическую надбавку ко всей пенсии, а индексацию лишь части её составляющих. Поэтому одни пенсионеры получили минимальные 100 гривен, а другие — несколько сотен.

Индексация пенсий в Украине после мартовского пересчёта вызвала немало вопросов. Государство объявило о повышении на 12,1%, а часть пенсионеров увидела в платёжке надбавку лишь 100 гривен. В Пенсионном фонде объяснили, почему объявленный процент не равен реальному росту выплаты.

Фактически 12,1% — это не гарантированная надбавка ко всей сумме, которую человек получает ежемесячно. Коэффициент применяют только к отдельным составляющим пенсии, прежде всего к показателю заработной платы, который учитывается при её исчислении. Доплаты, надбавки и другие части выплаты могут пересчитываться по другим правилам.

Откуда взялись именно 12,1%

Коэффициент 1,121 правительство утвердило постановлением №236 от 25 февраля 2026 года, а индексация заработала с 1 марта. Формула, предусмотренная законодательством, состоит из двух частей: половина зависит от роста потребительских цен за предыдущий год, а вторая половина — от динамики средней заработной платы, из которой уплачивались страховые взносы.

По данным ПФУ, инфляция в 2025 году составила 8%, а показатель роста средней зарплаты — 16,11%. Отсюда и вышел коэффициент 1,121, то есть увеличение на 12,1%.

Почему 100 гривен, а не 12,1% от пенсии

Если до марта человек получал 6000 гривен, это не означает, что к этой сумме просто добавили 12,1% — то есть 726 гривен. Общая выплата состоит из основной пенсии, надбавок, доплат и компенсаций, а индексируются они по-разному. В ПФУ поясняют: индексацию проводили к основному размеру пенсии без учёта доплат и надбавок, поэтому фактическое повышение определяли индивидуально.

Именно поэтому два пенсионера, которые до марта получали примерно одинаковые суммы, после пересчёта могли увидеть совершенно разные надбавки. На результат влияют страховой стаж, заработок, время назначения пенсии и структура самой выплаты.

Отдельные коэффициенты для разных лет назначения

Для пенсий, назначенных в разные годы, в 2026 году предусмотрели отдельные коэффициенты. Тем, кто оформил выплату в 2021–2022 годах, применили коэффициент 1,061, в 2023 году — 1,048, в 2024-м — 1,036, а в 2025 году — 1,024.

Правительство также установило «коридор» повышения. Если рассчитанная по правилам сумма оказывалась небольшой, минимальное повышение составило 100 гривен, а максимальное ограничили на уровне 2595 гривен.

В масштабах страны разница оказалась значительной. По итогам мартовского пересчёта Пенсионный фонд сообщил о повышении пенсий для 9,5 миллиона человек. Среднее увеличение составило 648,93 гривны, а средний размер пенсии после пересчёта достиг 7137,26 гривны.

Новые минимальные выплаты в 2026 году

Отдельно в 2026 году изменились гарантированные минимальные выплаты. Для всех неработающих пенсионеров установили минимум 3406 гривен. Для лиц от 65 лет с полным стажем — 4213 гривен, для людей до 70 лет с полным стажем — 3725 гривен, а для пенсионеров от 70 до 80 лет с необходимым стажем — 4050 гривен.

Часть выплат пересчитали ещё с 1 января из-за изменения социальных стандартов: прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, вырос с 2361 до 2595 гривен. Это автоматически повлияло на минимальные и максимальные пенсии и ряд доплат.

Как проверить свою выплату

Надбавка лишь в 100 гривен после мартовской индексации ещё не свидетельствует об ошибке ПФУ — она может быть результатом законного механизма расчёта конкретной пенсии. Пересчёт проводили автоматически по материалам пенсионных дел, поэтому подавать отдельное заявление не нужно.

Информацию о проиндексированном размере пенсии можно увидеть в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ. Если человек считает, что при расчёте не учли страховой стаж, заработок или другие данные, стоит обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда и получить детальное объяснение расчёта.

Главная причина разницы проста: 12,1% — это коэффициент индексации, а не гарантированное увеличение на 12,1% всей суммы, которую пенсионер ежемесячно получает на руки. Из-за разной структуры пенсионных выплат одни украинцы получили минимальные 100 гривен, другие — несколько сотен, а максимальное предусмотренное повышение составило 2595 гривен.

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