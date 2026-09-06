Военнослужащие Вооруженных Сил Украины имеют право на разовую помощь на оздоровление один раз в год — с начала 2026 года ее уже получили более 400 тысяч защитников.

Выплаты мобилизованным в Украине от Минобороны в этом году дополняет еще одна существенная гарантия — разовая помощь на оздоровление. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины имеют право на нее один раз в год, и с начала 2026 года такую выплату уже получили более 400 тысяч защитников.

В Министерстве обороны разъяснили, кто может рассчитывать на средства, как правильно подать рапорт и от чего зависит итоговая сумма. В частности, размер помощи напрямую привязан к месячному денежному обеспечению конкретного военнослужащего.

Кто имеет право на выплату

Право на помощь на оздоровление возникает после первого полного месяца военной службы. Выплату предоставляют один раз в течение календарного года.

Если военнослужащий не воспользовался этим правом в текущем году, перенести его на следующий год нельзя — за предыдущие годы помощь также не начисляют.

Получить средства можно как во время ежегодного основного отпуска, так и без выхода в отпуск. В первом случае деньги выплачивают во время полного ежегодного отпуска или его второй части. Если защитник не может пойти в отпуск из-за выполнения боевых задач или других уважительных обстоятельств, это не лишает его права на оздоровительные — выплату можно получить без ухода в отпуск в течение текущего года.

Как подать рапорт

Для получения помощи военнослужащий подает рапорт. Сделать это можно в бумажной форме или через приложение "Армия+". В электронном формате нужно выбрать соответствующий тип рапорта, проверить указанные данные и подписать документ электронной подписью.

После этого командир воинской части издает отдельный приказ о выплате. Для командира части основанием является приказ вышестоящего командира или начальника. Общий срок рассмотрения рапорта законодательством не определен, однако нормативные документы Минобороны предусматривают, что он не должен превышать 14 дней с момента подачи.

Сколько составляют оздоровительные

Сумма помощи равна месячному денежному обеспечению военнослужащего, рассчитанному по состоянию на день издания приказа о выплате. В расчет входят должностной оклад, оклад за воинское звание, надбавка за выслугу лет и ежемесячные дополнительные выплаты постоянного характера.

В то же время единовременные выплаты и дополнительные вознаграждения в сумму помощи не засчитываются. В частности, это касается средств за выполнение боевых задач.

Почему могут задерживать выплату

В Минобороны отмечают: задержки чаще всего связаны с оформлением документов, а не с отказом в выплате. Причиной могут быть ошибки или неполные данные в рапорте, отсутствие соответствующего приказа, длительное финансовое оформление или информация о том, что помощь военнослужащему уже выплатили в этом году.

Что делать, если средства не поступили

Если деньги так и не поступили, сначала стоит обратиться в финансовую службу или к командиру воинской части, чтобы выяснить причину задержки. При необходимости военнослужащий может подать рапорт повторно или обратиться к вышестоящему командованию.

Бесплатную консультацию также можно получить на горячей линии Министерства обороны по номеру 1512.