Оладьи из кабачков — быстрое летнее блюдо, которое получается особенно хрустящим благодаря пармезану и правильному удалению лишней влаги из кабачков.

Овощные оладьи по-корейски мы уже публиковали — а оладьи из кабачков готовятся еще проще и получаются с хрустящей золотистой корочкой.

Оладьи из кабачков — универсальное летнее блюдо: их можно подавать как закуску, гарнир или даже перекус. Кабачок на 95% состоит из воды, поэтому главный секрет вкусных оладий — избавиться от лишней влаги, иначе они выйдут мягкими и водянистыми. В этом рецепте к кабачкам добавляют пармезан, чеснок и кукурузный крахмал, благодаря чему оладьи из кабачков получаются хрустящими снаружи и нежными внутри.

Ингредиенты для оладий из кабачков

3 (или больше) небольших кабачка — примерно 900 г;

2 чайные ложки соли (разделить), плюс еще немного;

1 большое яйцо;

3 зубчика чеснока, мелко порубленные;

50 г мелко натертого пармезана (примерно ½ стакана);

40 г кукурузного крахмала (примерно ⅓ стакана);

30 г панировочных сухарей панко (примерно ⅓ стакана);

¼ чайной ложки свежемолотого черного перца;

180 мл растительного масла (примерно ¾ стакана);

томатный соус (маринара) — для подачи.

Как приготовить оладьи из кабачков: пошагово

Натрите кабачки на крупной терке. Выложите в дуршлаг или сито, посыпьте 1 чайной ложкой соли и перемешайте. Оставьте над миской или раковиной примерно на 15 минут, чтобы соль вытянула лишнюю влагу.

Переложите кабачки на чистое сухое кухонное полотенце и тщательно отожмите как можно больше влаги. Пересыпьте в среднюю миску (должно получиться примерно 2 плотных стакана). Добавьте яйцо и чеснок. Затем добавьте пармезан, кукурузный крахмал, панировочные сухари, перец и 1 чайную ложку соли. Перемешайте резиновой лопаткой до однородности, собирая массу со стенок миски.

В сковороде диаметром 25 см разогрейте масло на среднем огне. Проверьте температуру, бросив маленький кусочек теста — вокруг него сразу должны появиться большие пузырьки.

Набирайте по 2 столовые ложки теста и расплющивайте руками в тонкие диски. Осторожно выкладывайте в масло и жарьте, не трогая, пока края не станут золотистыми, примерно 2 минуты. Переверните и жарьте еще 1–2 минуты до золотистой корочки с другой стороны.

Переложите оладьи на противень с решеткой и сразу посолите щепоткой соли. Повторите с остальным тестом. Подавайте теплыми вместе с томатным соусом.

Подавайте оладьи из кабачков теплыми — лучше всего сразу после жарки, пока они хрустящие. Кроме томатного соуса подойдут дзадзики, ранч или острый майонез. Остатки храните в герметичном контейнере в холодильнике 4–5 дней, хотя после разогрева они будут менее хрустящими. Оладьи можно заморозить на срок до 3 месяцев, но перед разогревом их нужно разморозить в холодильнике.

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