Фасовані яйця в українських супермаркетах помітно здорожчали: за десяток тепер у середньому просять близько 65 гривень. Це на 6–8 гривень більше, ніж коштував товар ще в серпні.

Ціни на продукти в супермаркетах знову змінилися — цього разу помітно додали в ціні фасовані яйця. Як повідомляє OBOZ.UA, десяток у середньому коштує близько 65 гривень.

Порівняно із серпнем цей продукт здорожчав одразу на 6–8 гривень за десяток. Ще минулого місяця цінники були помітно нижчими, а тепер середня вартість фасованих яєць перетнула позначку в 65 гривень.

Йдеться про яйця в лотках по 10 штук — саме їх найчастіше беруть у великих торговельних мережах. За даними видання, ця категорія товару виявилася найчутливішою до змін і подорожчала швидше за інші.

Що кажуть про ситуацію в магазинах

Середня ціна близько 65 гривень за десяток — це орієнтир по ринку загалом. У різних мережах вартість може відрізнятися, однак загальний напрямок один: яйця стабільно дорожчають, і різниця із серпнем уже відчутна для покупців.

Подорожчання яєць відбувається на тлі загального зростання цін на продукти, яке фіксують в Україні останніми тижнями. Продукція птахівництва традиційно реагує на подорожчання кормів та інших складових виробництва швидше за інші категорії.

Як заощадити на покупці

Щоб не переплачувати, варто порівнювати цінники кількох мереж і стежити за акційними пропозиціями. Нефасовані яйця часто коштують дешевше, проте їхня вартість теж поступово підтягується. Також звертайте увагу на дату фасування та умови зберігання.

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