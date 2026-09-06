З вересня військовим пенсіонерам і літнім пасажирам у низці громад доведеться платити на приватних маршрутах: безкоштовний проїзд лишається лише в комунальному транспорті.

Безкоштовний проїзд для пенсіонерів у кількох громадах переглядають уже з вересня — частині літніх пасажирів і військових пенсіонерів доведеться купувати квитки на загальних умовах. Найбільш показово зміни виглядають у Кропивницькому, де з 2 вересня розпочали прийом документів на безкоштовні персоніфіковані транспортні картки. Ідеться саме про проїзд у комунальному транспорті, тоді як на приватних маршрутах пільга не діє.

Про запуск прийому документів повідомили під час брифінгу в Кропивницькій міській раді, передає місцеве видання «Златопіль». Право на безкоштовну картку мають 26 категорій мешканців громади та зареєстровані внутрішньо переміщені особи. Проєкт реалізує оператор автоматизованої системи обліку оплати проїзду ТОВ «ІЗІ СОФТ» (група компаній EasyPay), а перехідний період для оформлення триватиме до 1 березня 2027 року.

Водночас пільга з вересня гарантовано діє лише в комунальному транспорті — трамваях, тролейбусах і муніципальних автобусах. На приватних маршрутах безкоштовного проїзду для пільговиків не передбачено, оскільки компенсації з місцевих бюджетів покривають не всю вартість перевезень. Тому навіть за наявності посвідчення військовий пенсіонер чи літній пасажир має оплатити повний тариф.

Де безкоштовний проїзд скасовують, а де лишають

У частині регіонів запроваджують змішану модель: пенсіонери можуть їздити безкоштовно лише в непікові години, тоді як у ранкові та вечірні періоди проїзд стає платним. Такі правила пояснюють необхідністю розвантажити транспорт та оптимізувати роботу маршрутів у години найбільшого пасажиропотоку. Натомість у Кропивницькому безкоштовну картку можна використовувати в комунальному транспорті незалежно від часу доби.

Окремо варто пам'ятати, що безкоштовний проїзд не поширюється на міжміські автобуси, комерційні маршрути, експрес-перевезення та таксі. У цих сегментах пенсіонери та військові пенсіонери оплачують повну вартість квитка незалежно від статусу чи віку. Перевіряти актуальні правила слід безпосередньо у своїй громаді, адже умови можуть суттєво відрізнятися навіть між сусідніми населеними пунктами.

Що робити пенсіонерам

У Кропивницькій міській раді наголошують, що перехідний період до 1 березня 2027 року дозволяє оформити картку без черг і поспіху. В інших громадах, де пільгу в приватному транспорті звужують, не виключають подальших коригувань правил залежно від бюджетної ситуації. Тому пенсіонерам і військовим пенсіонерам радять стежити за офіційними оголошеннями своїх громад і заздалегідь уточнювати, на яких маршрутах пільга ще діє.

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