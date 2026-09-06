С сентября военным пенсионерам и пожилым пассажирам в ряде громад придется платить на частных маршрутах: бесплатный проезд остается только в коммунальном транспорте.

Бесплатный проезд для пенсионеров в нескольких громадах пересматривают уже с сентября — части пожилых пассажиров и военных пенсионеров придется покупать билеты на общих условиях. Наиболее показательно изменения выглядят в Кропивницком, где со 2 сентября начали принимать документы на бесплатные персонализированные транспортные карты. Речь идет именно о проезде в коммунальном транспорте, тогда как на частных маршрутах льгота не действует.

О запуске приема документов сообщили во время брифинга в Кропивницком городском совете, передает местное издание «Златополь». Право на бесплатную карту имеют 26 категорий жителей громады и зарегистрированные внутренне перемещенные лица. Проект реализует оператор автоматизированной системы учета оплаты проезда ООО «ИЗИ СОФТ» (группа компаний EasyPay), а переходный период для оформления продлится до 1 марта 2027 года.

В то же время льгота с сентября гарантированно действует только в коммунальном транспорте — трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах. На частных маршрутах бесплатного проезда для льготников не предусмотрено, поскольку компенсации из местных бюджетов покрывают не всю стоимость перевозок. Поэтому даже при наличии удостоверения военный пенсионер или пожилой пассажир должен оплатить полный тариф.

Где бесплатный проезд отменяют, а где оставляют

В части регионов вводят смешанную модель: пенсионеры могут ездить бесплатно только в непиковые часы, тогда как в утренние и вечерние периоды проезд становится платным. Такие правила объясняют необходимостью разгрузить транспорт и оптимизировать работу маршрутов в часы наибольшего пассажиропотока. В Кропивницком же бесплатной картой можно пользоваться в коммунальном транспорте независимо от времени суток.

Отдельно стоит помнить, что бесплатный проезд не распространяется на междугородние автобусы, коммерческие маршруты, экспресс-перевозки и такси. В этих сегментах пенсионеры и военные пенсионеры оплачивают полную стоимость билета независимо от статуса или возраста. Проверять актуальные правила следует непосредственно в своей громаде, ведь условия могут существенно отличаться даже между соседними населенными пунктами.

Что делать пенсионерам

В Кропивницком городском совете подчеркивают, что переходный период до 1 марта 2027 года позволяет оформить карту без очередей и спешки. В других громадах, где льготу в частном транспорте сужают, не исключают дальнейших корректировок правил в зависимости от бюджетной ситуации. Поэтому пенсионерам и военным пенсионерам советуют следить за официальными объявлениями своих громад и заранее уточнять, на каких маршрутах льгота еще действует.

Ранее Politeka сообщала, бесплатный проезд за границу: в «Укрзализныце» назвали, кого пустят без билета.