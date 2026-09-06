Полтавский окружной административный суд признал незаконным приказ ТЦК о призыве студента, которому аннулировали отсрочку после задержания на границе.

Отсрочка от мобилизации для студентов должна действовать, пока человек учится, — Полтавский окружной административный суд отменил приказ о призыве военнообязанного, которому ТЦК аннулировал отсрочку сразу после задержания на границе.

Дело рассмотрели по иску студента к территориальному центру комплектования и социальной поддержки, сообщает «Судебно-юридическая газета». Мужчина имел право на отсрочку как соискатель образования, однако после задержания на границе военкомат отменил её и мобилизовал его.

Что произошло: отсрочку аннулировали после границы

По материалам дела, студента задержали на границе. После этого ТЦК аннулировал ему отсрочку от призыва и принял решение о мобилизации. Военнообязанный не согласился с таким решением и обратился в суд, требуя признать приказ о призыве противоправным.

Решение суда: приказ о призыве отменён

Полтавский окружной административный суд встал на сторону истца и отменил приказ ТЦК о его мобилизации. Суд фактически подтвердил: аннулирование отсрочки после задержания на границе не давало центру комплектования оснований сразу призвать студента, а его статус и право на отсрочку оставались действительными.

Какие права имеют студенты на отсрочку

Право на отсрочку от мобилизации имеют соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме. Отсрочка действует в течение всего срока обучения, а не только на начало семестра.

ТЦК не может самостоятельно и безосновательно отменять отсрочку. Любое решение об аннулировании должно быть обоснованным и соответствовать закону, а человеку должны предоставить возможность его обжаловать.

Что делать, если отсрочку аннулировали

Если ТЦК отменил отсрочку или издал приказ о призыве, действуйте так:

Получите письменное решение ТЦК и выясните основания его принятия.

Убедитесь, что у вас есть документы, подтверждающие статус студента: справка с места учёбы, приказ о зачислении.

Обжалуйте решение или приказ в административном суде по месту нахождения ТЦК или по месту жительства — срок подачи иска составляет шесть месяцев со дня, когда вы узнали о нарушении.

В суд можно просить обеспечение иска, чтобы остановить действие приказа о призыве, пока длится рассмотрение дела.

Если вас задержали на границе или представители ТЦК требуют явиться, сохраняйте копии всех документов и обращайтесь за юридической помощью.

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