У Рівненській області 31 фахівець із супроводу ветеранів пройшов тренінг із першої психологічної допомоги. Їх навчили розпізнавати ознаки гострого стресу, тривоги та емоційного виснаження.

У Рівненській області розширюють програми підтримки тих, хто постраждав від війни — окрім безкоштовного житла для ВПО, регіон навчає фахівців працювати з ветеранами. Днями 31 спеціаліст із супроводу ветеранів пройшов тренінг із першої психологічної допомоги, повідомляє Рівненська ОВА.

Навчання відбулося в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» за ініціативи Мінветеранів спільно з Товариством Червоного Хреста України. До тренінгу долучилися 31 фахівець, які щодня працюють із ветеранами та їхніми родинами.

«Перша психологічна допомога — це не про те, щоб стати психологом. Це про вміння бути поруч із людиною у складний момент, почути її, заспокоїти, допомогти зорієнтуватися та, за потреби, скерувати до фахівця», — пояснила регіональна координаторка програми «Ти як?» Олена Бобровська.

Чого навчали фахівців із супроводу

Під час занять учасників вчили підтримувати людину, не тиснучи й не ретравмуючи її. Вони опановували навички розпізнавання ознак гострої стресової реакції, тривоги, дезорієнтації та емоційного виснаження. Окремо визначали, коли достатньо первинної підтримки, а коли необхідно залучати психолога чи іншого профільного спеціаліста.

«Фахівець із супроводу часто є першою людиною, до якої звертається ветеран після повернення зі служби. Тому важливо, щоб він мав не лише знання про доступні послуги, а й навички правильної комунікації», — розповіла начальниця Управління з питань ветеранської політики Рівненської ОДА Марина Корольова.

Практичні навички закріплювали за допомогою реалістичних кейсів і рольових вправ — це дозволило безпечно пройти складні сценарії відповідно до гуманітарних принципів Червоного Хреста. Окремо говорили про ресурс самих фахівців: вони опановували практики саморегуляції та способи запобігання професійному вигоранню.

Хто може звернутися по психологічну підтримку

Скористатися допомогою фахівців із супроводу можуть ветерани, демобілізовані особи та їхні родини. Спеціалісти працюють у громадах Рівненської області й допомагають із першою психологічною підтримкою, орієнтацією в доступних послугах та, за потреби, скеровують до профільних фахівців.

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