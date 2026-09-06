В Ровенской области 31 специалист по сопровождению ветеранов прошёл тренинг по первой психологической помощи. Их научили распознавать признаки острого стресса, тревоги и эмоционального истощения.

В Ровенской области расширяют программы поддержки тех, кто пострадал от войны — кроме бесплатного жилья для ВПО, регион обучает специалистов работе с ветеранами. На днях 31 специалист по сопровождению ветеранов прошёл тренинг по первой психологической помощи, сообщает Ровенская ОВА.

Обучение состоялось в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» по инициативе Минветеранов совместно с Обществом Красного Креста Украины. К тренингу присоединился 31 специалист, которые ежедневно работают с ветеранами и их семьями.

«Первая психологическая помощь — это не о том, чтобы стать психологом. Это об умении быть рядом с человеком в сложный момент, услышать его, успокоить, помочь сориентироваться и при необходимости направить к специалисту», — объяснила региональный координатор программы «Ты как?» Елена Бобровская.

Чему обучали специалистов по сопровождению

Во время занятий участников учили поддерживать человека, не давя и не ретравмируя его. Они осваивали навыки распознавания признаков острой стрессовой реакции, тревоги, дезориентации и эмоционального истощения. Отдельно определяли, когда достаточно первичной поддержки, а когда необходимо привлекать психолога или другого профильного специалиста.

«Специалист по сопровождению часто является первым человеком, к которому обращается ветеран после возвращения со службы. Поэтому важно, чтобы он имел не только знания о доступных услугах, но и навыки правильной коммуникации», — рассказала начальница Управления по вопросам ветеранской политики Ровенской ОГА Марина Королёва.

Практические навыки закрепляли с помощью реалистичных кейсов и ролевых упражнений — это позволило безопасно пройти сложные сценарии в соответствии с гуманитарными принципами Красного Креста. Отдельно говорили о ресурсе самих специалистов: они осваивали практики саморегуляции и способы предотвращения профессионального выгорания.

Кто может обратиться за психологической поддержкой

Воспользоваться помощью специалистов по сопровождению могут ветераны, демобилизованные лица и их семьи. Специалисты работают в общинах Ровенской области и помогают с первой психологической поддержкой, ориентацией в доступных услугах и при необходимости направляют к профильным специалистам.

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