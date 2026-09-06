Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 7 по 13 вересня показує теплу середину тижня з максимумом +26° у четвер, 10 вересня, та можливі опади у суботу, 12 вересня.

Оновлений прогноз погоди на Київщині від синоптиків показує, що жителів області чекає тепла середина тижня з максимумом +26° у четвер, тоді як у вихідні можливі опади та прохолодніше повітря.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Київській області протягом тижня з 7 по 13 вересня коливатимуться від +20° до +26°.

У понеділок, 7 вересня, повітря вдень прогріється до +20°, а вночі охолоне до +12°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У вівторок, 8 вересня, температура вдень утримається на позначці +21°, вночі ж стовпчики термометрів опустяться до +11°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У середу, 9 вересня, вдень очікується +25°, вночі — +13°. Хмарність мінлива, опадів не буде.

У четвер, 10 вересня, повітря прогріється до найвищої позначки тижня — +26°, а вночі температура становитиме +16°. Небо малохмарне, без опадів.

У п’ятницю, 11 вересня, вдень термометри покажуть +24°, вночі — +17°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У суботу, 12 вересня, вдень очікується +23°, вночі — +17°. Хмарно з проясненнями, і саме на цей день синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 13 вересня, повітря вдень охолоне до +20°, вночі — до +13°. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 10 вересня, з максимумом +26°, а найпрохолоднішими — понеділок, 7 вересня, та неділя, 13 вересня, з денними +20°. Перепад температур за тиждень становить 6°. Опади прогнозують лише в суботу, 12 вересня.

У суботу, коли можливі опади, синоптики радять мати при собі парасольку та бути уважнішими на дорозі. У теплі дні середини тижня, коли вдень до +24…+26°, комфортно планувати прогулянки та справи на свіжому повітрі, а прохолодними вечорами й ночами, коли температура опускається до +11…+13°, варто одягатися тепліше.

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