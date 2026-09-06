Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 7 по 13 сентября показывает теплую середину недели с максимумом +26° в четверг, 10 сентября, и возможные осадки в субботу, 12 сентября.

Обновленный прогноз погоды на Киевщине от синоптиков показывает, что жителей области ждет теплая середина недели с максимумом +26° в четверг, тогда как на выходных возможны осадки и более прохладный воздух.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Киевской области в течение недели с 7 по 13 сентября будут колебаться от +20° до +26°.

В понедельник, 7 сентября, воздух днем прогреется до +20°, а ночью охладится до +12°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 8 сентября, температура днем удержится на отметке +21°, а ночью столбики термометров опустятся до +11°. Облачность малооблачная, без осадков.

В среду, 9 сентября, днем ожидается +25°, ночью — +13°. Облачность переменная, осадков не будет.

В четверг, 10 сентября, воздух прогреется до наивысшей отметки недели — +26°, а ночью температура составит +16°. Небо малооблачное, без осадков.

В пятницу, 11 сентября, днем термометры покажут +24°, ночью — +17°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В субботу, 12 сентября, днем ожидается +23°, ночью — +17°. Облачно с прояснениями, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 13 сентября, воздух днем охладится до +20°, ночью — до +13°. Облачность переменная, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 10 сентября, с максимумом +26°, а самыми прохладными — понедельник, 7 сентября, и воскресенье, 13 сентября, с дневными +20°. Перепад температур за неделю составляет 6°. Осадки прогнозируют только в субботу, 12 сентября.

В субботу, когда возможны осадки, синоптики советуют иметь при себе зонт и быть внимательнее на дороге. В теплые дни середины недели, когда днем до +24…+26°, комфортно планировать прогулки и дела на свежем воздухе, а прохладными вечерами и ночами, когда температура опускается до +11…+13°, стоит одеваться теплее.

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