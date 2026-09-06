В начале недели Львам стоит отложить излишнюю гордость — она только мешает двигаться вперёд. Прогноз на эту неделю опубликовало издание Horoscope.com, и в нём говорится, что середина недели станет временем для диалога, а финал — напомнит, что не всё однозначно.

Работа и финансы

Понедельник — не лучший день для демонстрации собственной правоты на работе: лучше признать, что не все ответы у вас есть, и привлечь коллег к поиску решения. Это поможет избежать лишних конфликтов и сэкономит время. Во вторник и среду стоит активно слушать руководство и партнёров — именно сейчас поступает полезная информация, которая поможет скорректировать рабочие планы. Финансовые вопросы на этой неделе лучше решать совместно, не полагаясь только на собственную интуицию.

Отношения

В отношениях Львам будет полезно признать, что партнёр или друзья могут видеть ситуацию иначе. Вторник и среда — хорошее время для искренних разговоров, когда стоит не только говорить, но и внимательно слушать. Четверг принесёт интересное общение, во время которого вы узнаете что-то новое о близком человеке. В пятницу кто-то может поставить под сомнение ваше мнение — и это пойдёт на пользу, поскольку поможет увидеть ситуацию под другим углом.

Здоровье и энергия

Эмоциональное состояние Львов на этой неделе зависит от готовности быть гибкими. Если держать оборону и настаивать на своём, накопится лишнее напряжение. Легче станет тем, кто позволит себе отдохнуть от постоянного контроля над ситуацией. Прогулки, спокойные вечера и разговоры с близкими добавят энергии, особенно во второй половине недели.

Лучшие дни недели

Четверг станет удачным днём для обучения и новых впечатлений — именно сейчас легко усваивается информация. Пятница принесёт ценный опыт: мнение, которое кто-то поставит под сомнение, в итоге поможет Львам взглянуть на ситуацию свежим взглядом. Выходные стоит посвятить спокойному анализу — неделя напомнит, что однозначных решений почти не существует, и это важно помнить.