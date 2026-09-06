Старі квартири в історичних будинках у центрі великих міст нерідко коштують дорожче за новобудови: чому «вторинка» в центрі цінується особливо високо.

Ціни на квартири в Україні дедалі менше залежать від «віку» будинку: старі квартири, особливо в історичних будівлях у центрі великих міст, нерідко коштують дорожче за житло в новобудовах.

Як пояснюють оглядачі, найбільше цінується насамперед житло в історичних будинках, розташованих у центральних районах великих міст. Такі квартири виграють за рахунок локації, розвиненої інфраструктури та готовності «жити одразу», без очікування завершення будівництва.

Водночас новобудови теж стрімко дорожчають. За даними Держстату, у другому кварталі 2026 року квартири на первинному ринку подорожчали на 20,5% порівняно з аналогічним кварталом минулого року — це рекорд за останні п'ять років. Вартість будівельних робіт за рік зросла на 23,1%, а ціни виробників промислової продукції підскочили на 39,1%.

Тиснуть на собівартість новобудов і будматеріали: з початку 2026 року вони подорожчали на 30–50% залежно від категорії, кажуть у ПБГ «Ковальська». Тому ціна квадратного метра на первинці вже не завжди є «дешевшою альтернативою» старому фонду — особливо якщо йдеться про центр міста.

Чому старе житло дорожчає швидше

Рієлтори пояснюють: попит на «вторинку» в історичному центрі тримається на унікальних характеристиках, які неможливо повторити в типовій новобудові. Це високі стелі, товсті цегляні стіни, автентичні фасади та сформована транспортна і соціальна інфраструктура довкола.

Крім того, квартиру в старому будинку можна оформити і заселитися відразу, тоді як новобудову часто доводиться чекати місяцями, а іноді й роками. Для багатьох покупців у період нестабільності саме фактор «готового житла» стає вирішальним.

Водночас фахівці радять не плутати «старе» і «аварійне»: дорожчає насамперед якісний дореволюційний і радянський фонд у хорошому стані, а не зношені будівлі без капремонту. Перед купівлею варто перевірити стан комунікацій і статус будинку як пам'ятки архітектури.

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