Наявність повістки ще не означає автоматичного скерування на військово-лікарську комісію. У Міноборони пояснили, коли ТЦК може направити на ВЛК тих, хто має відстрочку або бронювання.

Бронювання від мобілізації в Україні звільняє від обов'язкового медогляду — військово-лікарську комісію (ВЛК) заброньованим і тим, хто має оформлену відстрочку, проходити не потрібно. Однак у законодавстві передбачено кілька винятків, коли ТЦК усе ж може направити людину на ВЛК. Про це розповіли в пресслужбі Міністерства оборони України.

Наявність повістки сама собою не означає автоматичного скерування на медкомісію. Повістка зобов'язує лише з'явитися до територіального центру комплектування для уточнення даних або призову, тоді як підставою для медогляду є виключно окремий документ — направлення на ВЛК.

У яких випадках можуть направити на ВЛК

Військовозобов'язані, які отримали відстрочку за місцем роботи або офіційно оформили відстрочку від мобілізації, звільнені від обов'язку проходити військово-лікарську експертизу. Водночас із цього правила є три винятки, нагадали в Міноборони.

Комісію доведеться пройти тим, хто сам вирішив підписати контракт на проходження військової служби, а також тим, хто добровільно виявив бажання пройти обстеження. Крім того, медогляд залишається обов'язковим для чоловіків зі старим висновком про непридатність у мирний час та обмежену придатність у воєнний час, якщо вони досі не пройшли повторну комісію. Єдиний виняток із цього пункту стосується осіб з інвалідністю, чий статус встановлено офіційно.

Хто має право видавати направлення на ВЛК

Право виписувати направлення на медогляд мають керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також керівники Центрів рекрутингу Збройних Сил України. Для чинних військовослужбовців такий документ можуть оформити безпосередні командири їхніх частин.

Направлення видають для конкретної мети — наприклад, для мобілізації, вступу до військового вишу або служби за контрактом. Тож людина, яка має бронювання чи відстрочку і не підпадає під жоден із трьох винятків, направлення на ВЛК отримати не повинна.

Як отримати направлення онлайн

Отримати направлення на ВЛК тепер можна дистанційно. Цивільним достатньо відкрити застосунок «Резерв+», перейти на вкладку «Сервіси», обрати опцію «Направлення на ВЛК», заповнити необхідні поля й надіслати заявку. Після перевірки готовий електронний документ з'явиться в особистому кабінеті. Однак користуватися такою функцією зручно лише тоді, коли людина може пройти комісію саме в тому ТЦК, до якого офіційно приписана.

Військовослужбовцям передбачено електронний формат через застосунок «Армія+». Там можна подати цифровий рапорт на отримання паперового направлення. Головна умова для погодження рапорту — наявність медичного документа, у якому лікар чітко рекомендує військовослужбовцю пройти огляд ВЛК.

Що робити, якщо направлення виписали безпідставно

Якщо людині з чинною відстрочкою чи бронюванням виписали направлення на ВЛК без підстав, варто письмово звернутися до керівника ТЦК із поясненням ситуації, додавши копії документів, що підтверджують бронювання або відстрочку. Ігнорувати виклик не варто: неявка на медогляд за направленням автоматично вносить дані військовозобов'язаного до реєстру «Оберіг», після чого розшуком порушника займається поліція.

Суди також стають на бік військовозобов'язаних у спірних ситуаціях. В одній зі справ суд захистив чоловіка та заявив, що держава не має права анулювати дійсні паперові довідки ВЛК лише тому, що чиновники втратили або знищили власні документи.

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