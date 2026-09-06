Попри заморожені тарифи на основні комунальні послуги, суми в платіжках українців цієї зими можуть зрости до 50%. Причина — додаткові нарахування, які не регулюються тарифним мораторієм.

Комуналка в Кам'янському вже дорожчає, однак цієї зими суми в платіжках можуть зрости по всій Україні навіть попри заморожені тарифи. Тарифний мораторій формально фіксує ціну на тепло, гарячу воду, газ та електроенергію, проте не поширюється на цілу низку супутніх послуг. За оцінками видання «Перший бізнесовий», загальний рахунок за комунальні послуги здатен піднятися до 50% — через додаткові нарахування, які не регулюються цим мораторієм.

Ідеться про супутні платежі: абонентську плату, утримання будинків і прибудинкових територій, вивезення сміття, послуги керуючих компаній та інші нарахування. Їх встановлюють місцеві органи влади або приватні оператори, тому в різних містах суми помітно відрізняються. Наприклад, окремо переглядають тариф на вивезення твердих побутових відходів, внески за обслуговування ліфтів та абонплату за розподіл газу. Частину таких платежів уже переглянули, і це автоматично відобразилося в загальній сумі платіжки.

Додатковий фактор — сезонне зростання споживання. Взимку домогосподарства використовують більше електроенергії та тепла, а комунальні підприємства несуть вищі витрати на аварійні роботи, реагенти й обслуговування мереж. Усе це закладається в кінцеві нарахування, тому навіть без зміни тарифу зимова платіжка зазвичай вища за літню.

У громадах та обласних військових адміністраціях попереджають: зношеність інфраструктури й подорожчання матеріалів створюють додатковий фінансовий тиск на комунальні служби. Частина підприємств працює зі збитками, тому змушена коригувати супутні платежі, щоб забезпечити стабільну роботу системи в опалювальний сезон. В ОВА наголошують, що тарифний мораторій стосується лише регульованих тарифів, а не вартості послуг, які громади затверджують самостійно.

Про такі оцінки 4 вересня повідомив «Перший бізнесовий». Тарифи на тепло, воду та електроенергію формально лишаються незмінними, однак зростання супутніх платежів здатне суттєво збільшити загальну суму рахунку. Відповідно, платіжка може змінитися навіть тоді, коли родина спожила стільки ж ресурсів, скільки й раніше.

Як перевірити правильність нарахувань

Уважно стежте за структурою комунальних нарахувань і перевіряйте правильність розрахунків. Найпростіше порівняти нову платіжку з попередньою: якщо споживання не змінилося, а сума зросла, імовірно, з'явився новий або переглянутий супутній платіж. Кожен рядок варто звіряти з фактично наданими послугами та запитувати у виконавця розшифровку, якщо сума викликає сумніви.

Для соціально вразливих категорій доступні субсидії, однак їхній розмір залежатиме від фактичних витрат домогосподарства. Якщо платіжка зросте через додаткові нарахування, частину цих витрат може покрити державна допомога. Для цього потрібно звернутися до органу соцзахисту або оформити заявку через «Дію» чи ЦНАП.

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