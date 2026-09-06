Украинцы, достигшие 65 лет, но имеющие менее 15 лет страхового стажа, могут получать ежемесячную государственную социальную помощь.

Пенсия после 65 лет без стажа в Украине все же предусматривает выплату — государственную социальную помощь вместо страховой пенсии по возрасту. Как сообщает Пенсионный фонд, ее получают украинцы, которым не хватило минимальных 15 лет страхового стажа.

Кому назначают социальную пенсию

Государственную социальную помощь, которую часто называют «социальной пенсией», назначают людям, достигшим 65 лет, но имеющим менее 15 лет страхового стажа. Пенсию по возрасту им не выплачивают, поскольку минимальное требование для ее назначения они не выполнили. Для получения выплаты человек также должен постоянно проживать в Украине и не получать других значительных государственных выплат.

Сколько платят в 2026 году

Размер помощи не рассчитывается в зависимости от прежней зарплаты или должности, как это происходит со страховой пенсией. Сумма фиксированная для всех, кто соответствует условиям. Базово выплату определяют в размере 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, но с учетом доплаты она не может быть меньше 100% этого минимума. В 2026 году это 2595 гривен в месяц.

Деньги выплачивают ежемесячно. Пенсионный фонд финансирует пенсии и социальные выплаты до 25 числа текущего месяца, поэтому фактическая дата поступления у разных получателей может отличаться — в зависимости от графика финансирования и способа получения выплаты.

Стаж можно докупить

Если до пенсии не хватает стажа, его можно докупить самостоятельно — либо за человека могут заплатить другие, например дети за родителей. Договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования заключают с Пенсионным фондом. Существует два типа таких договоров.

Первый вариант дешевле, но дольше: его заключают на срок от одного до пяти лет, взносы платят ежемесячно, а выйти на пенсию можно только после завершения срока действия договора. Чтобы в сентябре 2026 года в стаж зачислили один полный месяц, нужно уплатить 1902 гривни 34 копейки — это 22% от минимальной заработной платы.

Второй вариант позволяет единоразово докупить недостающий стаж и сразу выйти на пенсию, не дожидаясь завершения договора. Так можно докупить как один-два месяца, так и год или максимум пять лет стажа. Способ быстрее, но вдвое дороже: минимум 44% от минималки за месяц, то есть 3804 гривни 68 копеек в 2026 году.

Какие документы нужны для покупки стажа

Для приобретения страхового стажа понадобятся:

заполненное заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования или пенсионного страхования;

копия трудовой книжки (при наличии);

выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5);

копия документа, удостоверяющего личность.

Перед достижением пенсионного возраста в Пенсионном фонде советуют проверить информацию об имеющемся стаже. Если работодатель не уплачивал единый социальный взнос или данные о периодах работы внесены в реестр неправильно, стаж в некоторых случаях можно подтвердить документами.

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