Мировые цены на продовольствие в августе достигли самого высокого уровня с конца 2022 года. По данным ФАО, больше всего подорожали сахар и пшеница, а аналитики предупреждают, что изменение мировых цен может с задержкой отразиться на ценниках в магазинах.

Цены на продукты в Украине снова оказались под давлением мировых трендов: в августе глобальные цены на продовольствие выросли до самого высокого уровня с конца 2022 года. Как Bloomberg, подорожали все основные группы товаров.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в августе цены выросли по всем основным группам товаров, которые входят в её индекс. Сахар подорожал на 11,9%, пшеница — на 2,6%. При этом стоимость пшеницы в прошлом месяце была на 15% выше, чем год назад.

Почему дорожает продовольствие

На рынки одновременно давят проблемы с поставками, военные действия в Черноморском регионе и экстремальные погодные условия. Украинские фермеры, в частности, сталкиваются с трудностями при экспорте зерна, а в Европе урожай пострадал из-за волн жары. Из-за этого странам региона может понадобиться больше импорта продовольствия, что только усилит конкуренцию за поставки.

На фоне неблагоприятной погоды и боевых действий ФАО снизила прогноз мирового производства зерна в 2026 году до 2,98 млрд тонн. Это крупнейшее годовое сокращение прогноза с 2018 года. Оценки производства кукурузы и риса также уменьшились, однако ожидаемый общий урожай зерновых остаётся вторым по объёму за всю историю наблюдений.

Отдельный индекс Bloomberg, который отслеживает цены на 10 основных сельскохозяйственных товаров, в августе вырос более чем на 13%. Это крупнейший месячный рост с июля 2012 года.

Когда подорожают продукты в магазинах

Аналитики отмечают, что изменение мировых цен не означает мгновенного подорожания продуктов в магазинах. По их оценкам, влияние на розничные ценники может проявиться с задержкой. Самыми чувствительными к мировой конъюнктуре обычно оказываются хлеб, мука, масло и сахар — позиции, которые напрямую зависят от зерновых и сахарного сырья.

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