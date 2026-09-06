Маринованный чеснок на зиму — вкусная закуска со слегка сладковатым вкусом, которая понравится даже тем, кто не переносит остроту свежего чеснока.

Маринованный чеснок на зиму получается вкусным и без излишней остроты, а готовят закуску из простых продуктов.

Маринованные зубчики добавляют в рагу и плов, тушат и запекают с ними мясо, кладут в бутерброды и подают к салу. При мариновании чеснок частично сохраняет полезные свойства, поэтому закуска получается и вкусной, и полезной.

Маринованный чеснок со специями и уксусом

Ингредиенты:

чеснок — 350 г;

вода — 250 мл;

соль — 0,5 столовой ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

укроп — 1 зонтик;

гвоздика — 2 бутона;

лавровый лист — 1 шт.;

перец — 10 горошин;

уксус 9% — 25 мл.

Зубчики очищают от плёнок, моют, обсушивают и раскладывают по стерилизованным банкам. Воду доводят до кипения, добавляют все сухие специи и снова кипятят. Затем вливают уксус, проваривают несколько минут и снимают с плиты. Горячим маринадом заливают чеснок, закрывают крышкой и убирают в холодильник. Готовая закуска будет через 2 недели.

Маринованный чеснок в масле

Ингредиенты:

чеснок — 200 г;

лавровый лист — 2 шт.;

вода — 250 мл;

яблочный уксус — 120 мл;

соль — 35 г;

сахар — 100 г;

чабрец — 3 веточки;

оливковое или подсолнечное масло — 250 мл.

Чеснок разбирают на зубчики и очищают. В кастрюле кипятят воду с уксусом, выключают огонь, добавляют соль и сахар и размешивают до полного растворения. Маринад снова доводят до кипения, выкладывают чеснок и варят 1 минуту. Зубчики вынимают, перекладывают в банку, добавляют чабрец и лавровый лист, заливают маслом и закручивают крышкой.

Маринованный чеснок в свекольном соке

Ингредиенты:

чеснок — 400 г;

свёкла средняя — 4 шт.;

соль — 1 столовая ложка;

сахар — 2 столовые ложки;

гвоздика — 5 бутонов;

корица — 0,5 чайной ложки;

сушёный укроп — 0,5 чайной ложки;

уксус — 2 столовые ложки.

Очищенные зубчики опускают в кипящую воду на 3 минуты, затем на минуту замачивают в холодной воде и раскладывают по банкам. Свёклу очищают, выдерживают в холодной воде 30 минут, измельчают в мясорубке и через марлю выжимают сок. В сок добавляют соль, сахар, гвоздику, корицу и укроп, доводят до кипения и варят 3 минуты. После повторного закипания вливают уксус, заливают соком чеснок в банках и закрывают крышкой.