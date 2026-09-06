Военные, выполняющие боевые задачи, имеют право на денежное обеспечение и дополнительные вознаграждения. Но иногда деньги поступают с задержкой или не в полном объеме — юристы рассказали, когда это нарушение и куда жаловаться.

Выплаты военным в сентябре будут поступать несколькими траншами, однако иногда деньги задерживаются или приходят не в полном объеме. Юристы объяснили, когда это считается нарушением прав военнослужащего и куда обращаться, чтобы добиться положенных сумм.

Адвокаты Лариса Кись из ЮКК "Де-Юре" и Елена Воронкова из Адвокатского бюро Ивана Хомича в комментарии Фактам ICTV рассказали, в какие сроки военным должны начислять деньги и что делать, если средства существенно задерживаются.

Когда военным должны выплачивать деньги

Основное денежное обеспечение за предыдущий месяц должно поступать на банковскую карту до 20 числа следующего месяца. На практике средства чаще всего выплачивают в период с 7-го по 15-е число, пояснила Лариса Кись.

Если деньги поступают в воинскую часть после 20-го числа, выплату должны провести в течение трех дней с момента их поступления. Поэтому получение денежного обеспечения за август 2026 года до 20 сентября само по себе не является задержкой.

Иная ситуация с дополнительным вознаграждением — в частности за участие в боевых действиях или за период лечения после ранения. Такие средства начисляются после поступления финансирования в часть и могут выплачиваться уже после 20 числа следующего месяца. Если выплату не произвели и по истечении этих сроков, это уже можно расценивать как задержку.

Почему могут задерживать выплаты

Причин, по которым военный вовремя не получает деньги, может быть несколько. Лариса Кись назвала основные из них:

недостаточное или несвоевременное финансирование из бюджета;

неправильно оформленные частью заявки на выплату денежного обеспечения;

перевод военнослужащего в другую часть;

длительные командировки или перевод в другое подразделение;

ошибки или сбои на уровне бухгалтерии части;

несвоевременное поступление документов, подтверждающих право на дополнительное вознаграждение.

Отдельной проблемой может стать оформление боевых выплат в размере 70 или 100 тысяч гривен. Необходимые документы должны пройти путь от непосредственных командиров до бухгалтерии, финансовой службы и командира бригады. В боевых условиях бумаги иногда теряются из-за обстрелов, поэтому на их восстановление требуется дополнительное время.

Что делать, если деньги существенно задерживаются

Текущие вопросы по начислению и выплате денежного обеспечения обычно удается решить в общении с командиром и финансовой службой части. Если выплата все же задерживается, прежде всего нужно установить причину: носит ли проблема общий характер и касается многих военных, или возникла именно в конкретной части.

Куда обращаться с жалобой

При существенной задержке военнослужащий может подать жалобу, указав звание, ФИО, номер воинской части и период, за который не провели выплаты. Обратиться можно, в частности:

на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 1512;

по электронной почте Министерства обороны;

в финансовый департамент МОУ по номеру +38 (044) 271-36-26, чтобы выяснить, имеет ли проблема общегосударственный уровень;

на правительственную горячую линию через соответствующую форму подачи обращения.

Если задержали премию или дополнительное вознаграждение

Сначала стоит выяснить, касается ли проблема только самого военного или всего подразделения. Если деньги не получил лишь один военнослужащий, адвокат советует обратиться к командиру и проверить, не применялись ли к нему административные взыскания.

"Если это касается только вас — выясните у командира, не привлекались ли вы к административной ответственности (употребление алкоголя, невыполнение распоряжения, отстранение от должности и тому подобное). В таком случае у вас не задержка выплат, а их лишение", — пояснила Лариса Кись.

Решение командира о лишении денежного вознаграждения можно обжаловать — обратиться к вышестоящему командованию или подать иск в суд. Если же выплаты задерживаются массово и причина не связана со взысканиями, адвокат советует сначала подать жалобу в Министерство обороны, по возможности — коллективную. Если обращение не помогло, следующим шагом может стать обращение в суд.

Проверить размер положенного денежного обеспечения можно с помощью калькулятора ДО на сайте Министерства обороны Украины.

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