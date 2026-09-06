Військові, які виконують бойові завдання, мають право на грошове забезпечення та додаткові винагороди. Але іноді гроші надходять із затримкою або не в повному обсязі — юристи розповіли, коли це порушення і куди скаржитися.

Виплати військовим у вересні надходитимуть кількома траншами, проте іноді гроші затримуються або надходять не в повному обсязі. Юристи пояснили, коли це вважається порушенням прав військовослужбовця і куди звертатися, щоб домогтися належних сум.

Адвокатки Лариса Кись із ЮКК "Де-Юре" та Олена Воронкова з Адвокатського бюро Івана Хомича в коментарі Фактам ICTV розповіли, у які терміни військовим мають нараховувати гроші та що робити, якщо кошти суттєво затримуються.

Коли військовим мають виплачувати гроші

Основне грошове забезпечення за попередній місяць має надходити на банківську картку до 20 числа наступного місяця. На практиці кошти найчастіше виплачують у період із 7-го по 15-е число, пояснила Лариса Кись.

Якщо гроші надходять у військову частину після 20-го числа, виплату мають провести протягом трьох днів із моменту їх надходження. Тож отримання грошового забезпечення за серпень 2026 року до 20 вересня саме по собі не є затримкою.

Інакша ситуація з додатковою винагородою — зокрема за участь у бойових діях або за період лікування після поранення. Такі кошти нараховуються після надходження фінансування до частини і можуть виплачуватися вже після 20 числа наступного місяця. Якщо виплату не провели і після цих термінів, це вже можна розцінювати як затримку.

Чому можуть затримувати виплати

Причин, через які військовий вчасно не отримує гроші, може бути кілька. Лариса Кись назвала основні з них:

недостатнє або несвоєчасне фінансування з бюджету;

неправильно оформлені частиною заявки на виплату грошового забезпечення;

переведення військовослужбовця в іншу частину;

тривалі відрядження або переведення в інший підрозділ;

помилки чи збої на рівні бухгалтерії частини;

несвоєчасне надходження документів, що підтверджують право на додаткову винагороду.

Окремою проблемою може стати оформлення бойових виплат у розмірі 70 або 100 тисяч гривень. Необхідні документи мають пройти шлях від безпосередніх командирів до бухгалтерії, фінансової служби та командира бригади. У бойових умовах папери іноді втрачаються через обстріли, тож на їх відновлення потрібен додатковий час.

Що робити, якщо гроші суттєво затримуються

Поточні питання щодо нарахування і виплати грошового забезпечення зазвичай вдається вирішити у спілкуванні з командиром і фінансовою службою частини. Якщо виплата все ж затримується, насамперед треба встановити причину: чи має проблема загальний характер і стосується багатьох військових, чи виникла саме в конкретній частині.

Куди звертатися зі скаргою

У разі суттєвої затримки військовослужбовець може подати скаргу, вказавши звання, ПІБ, номер військової частини та період, за який не провели виплати. Звернутися можна, зокрема:

на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером 1512;

електронною поштою Міністерства оборони;

до фінансового департаменту МОУ за номером +38 (044) 271-36-26, щоб з'ясувати, чи має проблема загальнодержавний рівень;

на урядову гарячу лінію через відповідну форму подання звернення.

Якщо затримали премію чи додаткову винагороду

Спочатку варто з'ясувати, чи стосується проблема лише самого військового або всього підрозділу. Якщо гроші не отримав лише один військовослужбовець, адвокатка радить звернутися до командира і перевірити, чи не застосовували до нього адміністративні стягнення.

"Якщо це стосується лише вас — з'ясуйте в командира, чи не притягували вас до адміністративної відповідальності (вживання алкоголю, невиконання розпорядження, відсторонення від посади тощо). У такому разі у вас не затримка виплат, а їх позбавлення", — пояснила Лариса Кись.

Рішення командира про позбавлення грошової винагороди можна оскаржити — звернутися до вищого командування або подати позов до суду. Якщо ж виплати затримують масово і причина не пов'язана зі стягненнями, адвокатка радить спершу подати скаргу до Міністерства оборони, за можливості — колективну. Якщо звернення не допомогло, наступним кроком може стати звернення до суду.

Перевірити розмір належного грошового забезпечення можна за допомогою калькулятора ДО на сайті Міністерства оборони України.

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