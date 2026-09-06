Лечо на зиму — одна з найпопулярніших овочевих закруток, яку легко приготувати вдома з простих інгредієнтів. На весь процес піде трохи більше години, а банки простоюватимуть до самої весни.

Лечо — одна з тих овочевих закруток, які рятують узимку, коли хочеться чогось смачного, швидкого та без зайвих зусиль. Вона чудово доповнює гарніри, може бути самостійною закускою, а інгредієнти легко підлаштувати під власний смак.

Інгредієнти для лечо на зиму

На чотири порції знадобляться прості овочі та мінімум спецій:

2 кілограми помідорів;

1,5 кілограма солодкого перцю;

500 грамів цибулі;

100 грамів цукру;

1 столова ложка солі;

150 мілілітрів рослинної олії;

50 мілілітрів оцту.

Як приготувати лечо

Помідори добре промийте, наріжте часточками та подрібніть блендером або пропустіть через м'ясорубку до однорідної маси. Перець очистіть від насіння й наріжте смужками, а цибулю — півкільцями.

Томатне пюре перелийте у велику каструлю, додайте сіль, цукор та олію. Варіть на середньому вогні 15–20 хвилин, поки маса не стане густішою.

Далі покладіть у каструлю перець і цибулю, перемішайте. Готуйте лечо ще 30–40 хвилин, періодично помішуючи. Важливо, щоб перець став м'яким, але зберіг форму.

Наприкінці влийте оцет, доведіть до кипіння та зніміть з плити. Одразу розкладіть гаряче лечо в стерилізовані банки, закрутіть кришками, переверніть догори дном і добре укутайте до повного охолодження.

Де зберігати закрутку

Якщо банки простерилізовані, зберігати лечо на зиму можна будь-де, головне — у темному місці. Така закрутка протримається всю зиму й стане швидким ситним перекусом, коли немає часу стояти біля плити.