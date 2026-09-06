Лечо — одна з тих овочевих закруток, які рятують узимку, коли хочеться чогось смачного, швидкого та без зайвих зусиль. Вона чудово доповнює гарніри, може бути самостійною закускою, а інгредієнти легко підлаштувати під власний смак.
Інгредієнти для лечо на зиму
На чотири порції знадобляться прості овочі та мінімум спецій:
- 2 кілограми помідорів;
- 1,5 кілограма солодкого перцю;
- 500 грамів цибулі;
- 100 грамів цукру;
- 1 столова ложка солі;
- 150 мілілітрів рослинної олії;
- 50 мілілітрів оцту.
Як приготувати лечо
Помідори добре промийте, наріжте часточками та подрібніть блендером або пропустіть через м'ясорубку до однорідної маси. Перець очистіть від насіння й наріжте смужками, а цибулю — півкільцями.
Томатне пюре перелийте у велику каструлю, додайте сіль, цукор та олію. Варіть на середньому вогні 15–20 хвилин, поки маса не стане густішою.
Далі покладіть у каструлю перець і цибулю, перемішайте. Готуйте лечо ще 30–40 хвилин, періодично помішуючи. Важливо, щоб перець став м'яким, але зберіг форму.
Наприкінці влийте оцет, доведіть до кипіння та зніміть з плити. Одразу розкладіть гаряче лечо в стерилізовані банки, закрутіть кришками, переверніть догори дном і добре укутайте до повного охолодження.
Де зберігати закрутку
Якщо банки простерилізовані, зберігати лечо на зиму можна будь-де, головне — у темному місці. Така закрутка протримається всю зиму й стане швидким ситним перекусом, коли немає часу стояти біля плити.