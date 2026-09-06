Тепличные огурцы за неделю подорожали в среднем на 20% — до 30–55 гривен за килограмм. Производители объясняют рост цен высоким спросом и сокращением предложения овощей на внутреннем рынке.

Цены на продукты в Украине продолжают расти — на этой неделе резко подорожали тепличные огурцы. Украинские тепличные комбинаты уже продают овощ по 30–55 гривен за килограмм, сообщают аналитики проекта EastFruit.

За неделю отпускные цены на тепличные огурцы выросли в среднем на 20% по сравнению с концом прошлой рабочей недели. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сейчас огурцы стоят в среднем на 44% дороже.

Почему огурцы дорожают

Участники рынка называют сразу несколько факторов, которые давят на цену. Прежде всего сократилось предложение огурцов открытого грунта из местных хозяйств — их на рынке становится всё меньше.

Кроме того, не все тепличные комбинаты успели начать сбор урожая огурца второго оборота, поэтому объём продукции пока ограничен. В то же время спрос на огурцы остаётся активным, что дополнительно поддерживает восходящий ценовой тренд.

Чего ждать от цен дальше

Многие участники рынка не исключают возможности дальнейшего подорожания этой продукции из-за стабильно высокого спроса. Поэтому в ближайшие дни цена на огурцы может измениться ещё.

В то же время повода для паники нет. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий ранее заявлял, что украинцам не нужно увеличивать домашние запасы продуктов питания. По его словам, долгосрочного дефицита продовольствия в стране не ожидается.

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