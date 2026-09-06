Тепличні огірки за тиждень подорожчали в середньому на 20% — до 30–55 гривень за кілограм. Виробники пояснюють зростання цін високим попитом і скороченням пропозиції овочів на внутрішньому ринку.

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати — цього тижня різко подорожчали тепличні огірки. Українські тепличні комбінати вже продають овоч по 30–55 гривень за кілограм, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За тиждень відпускні ціни на тепличні огірки зросли в середньому на 20% порівняно з кінцем минулого робочого тижня. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то тепер огірки коштують у середньому на 44% дорожче.

Чому огірки дорожчають

Учасники ринку називають одразу кілька чинників, які тиснуть на ціну. Передусім скоротилася пропозиція огірків відкритого ґрунту з місцевих господарств — їх на ринку стає дедалі менше.

Крім того, не всі тепличні комбінати встигли розпочати збирання врожаю огірка другого обороту, тож обсяг продукції поки обмежений. Водночас попит на огірки залишається активним, що додатково підтримує висхідний ціновий тренд.

Чого чекати від цін далі

Багато учасників ринку не виключають можливості подальшого подорожчання цієї продукції через стабільно високий попит. Тож найближчими днями ціна на огірки може змінитися ще.

Водночас приводу для паніки немає. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький раніше заявляв, що українцям не потрібно збільшувати домашні запаси продуктів харчування. За його словами, довгострокового дефіциту продовольства в країні не очікується.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на продукти у Полтавській області завищували: що подешевшало після перевірок.

Також Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Львівській області: ціни на які продовольчі товари помітно зросли.