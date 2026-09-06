Маринований часник на зиму — смачна закуска зі злегка солодкуватим смаком, яка сподобається навіть тим, хто не переносить гостроту свіжого часнику.

Маринований часник на зиму виходить смачним і без надмірної гостроти, а готують закуску з простих продуктів.

Мариновані зубчики додають у рагу та плов, тушкують і запікають із ними м'ясо, кладуть у бутерброди і подають до сала. Під час маринування часник частково зберігає корисні властивості, тож закуска виходить і смачною, і корисною.

Маринований часник зі спеціями та оцтом

Інгредієнти:

часник — 350 г;

вода — 250 мл;

сіль — 0,5 столової ложки;

цукор — 1 столова ложка;

кріп — 1 парасолька;

гвоздика — 2 бутони;

лавровий лист — 1 шт.;

перець — 10 горошин;

оцет 9% — 25 мл.

Зубчики очищають від плівок, миють, обсушують і розкладають по стерилізованих банках. Воду доводять до кипіння, додають усі сухі спеції та знову кип'ятять. Потім вливають оцет, проварюють кілька хвилин і знімають із плити. Гарячим маринадом заливають часник, закривають кришкою і ставлять у холодильник. Готова закуска буде через 2 тижні.

Маринований часник в олії

Інгредієнти:

часник — 200 г;

лавровий лист — 2 шт.;

вода — 250 мл;

яблучний оцет — 120 мл;

сіль — 35 г;

цукор — 100 г;

чебрець — 3 гілочки;

оливкова або соняшникова олія — 250 мл.

Часник розбирають на зубчики й очищують. У каструлі кип'ятять воду з оцтом, вимикають вогонь, додають сіль і цукор та розмішують до повного розчинення. Маринад знову доводять до кипіння, викладають часник і варять 1 хвилину. Зубчики виймають, перекладають у банку, додають чебрець і лавровий лист, заливають олією та закручують кришкою.

Маринований часник у буряковому соку

Інгредієнти:

часник — 400 г;

буряк середній — 4 шт.;

сіль — 1 столова ложка;

цукор — 2 столові ложки;

гвоздика — 5 бутонів;

кориця — 0,5 чайної ложки;

сушений кріп — 0,5 чайної ложки;

оцет — 2 столові ложки.

Очищені зубчики опускають у киплячу воду на 3 хвилини, потім на хвилину замочують у холодній воді та розкладають по банках. Буряк очищають, витримують у холодній воді 30 хвилин, подрібнюють у м'ясорубці та через марлю вичавлюють сік. У сік додають сіль, цукор, гвоздику, корицю і кріп, доводять до кипіння та варять 3 хвилини. Після повторного закипання вливають оцет, заливають соком часник у банках і закривають кришкою.