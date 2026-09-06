Маринований часник на зиму виходить смачним і без надмірної гостроти, а готують закуску з простих продуктів.
Мариновані зубчики додають у рагу та плов, тушкують і запікають із ними м'ясо, кладуть у бутерброди і подають до сала. Під час маринування часник частково зберігає корисні властивості, тож закуска виходить і смачною, і корисною.
Маринований часник зі спеціями та оцтом
Інгредієнти:
- часник — 350 г;
- вода — 250 мл;
- сіль — 0,5 столової ложки;
- цукор — 1 столова ложка;
- кріп — 1 парасолька;
- гвоздика — 2 бутони;
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець — 10 горошин;
- оцет 9% — 25 мл.
Зубчики очищають від плівок, миють, обсушують і розкладають по стерилізованих банках. Воду доводять до кипіння, додають усі сухі спеції та знову кип'ятять. Потім вливають оцет, проварюють кілька хвилин і знімають із плити. Гарячим маринадом заливають часник, закривають кришкою і ставлять у холодильник. Готова закуска буде через 2 тижні.
Маринований часник в олії
Інгредієнти:
- часник — 200 г;
- лавровий лист — 2 шт.;
- вода — 250 мл;
- яблучний оцет — 120 мл;
- сіль — 35 г;
- цукор — 100 г;
- чебрець — 3 гілочки;
- оливкова або соняшникова олія — 250 мл.
Часник розбирають на зубчики й очищують. У каструлі кип'ятять воду з оцтом, вимикають вогонь, додають сіль і цукор та розмішують до повного розчинення. Маринад знову доводять до кипіння, викладають часник і варять 1 хвилину. Зубчики виймають, перекладають у банку, додають чебрець і лавровий лист, заливають олією та закручують кришкою.
Маринований часник у буряковому соку
Інгредієнти:
- часник — 400 г;
- буряк середній — 4 шт.;
- сіль — 1 столова ложка;
- цукор — 2 столові ложки;
- гвоздика — 5 бутонів;
- кориця — 0,5 чайної ложки;
- сушений кріп — 0,5 чайної ложки;
- оцет — 2 столові ложки.
Очищені зубчики опускають у киплячу воду на 3 хвилини, потім на хвилину замочують у холодній воді та розкладають по банках. Буряк очищають, витримують у холодній воді 30 хвилин, подрібнюють у м'ясорубці та через марлю вичавлюють сік. У сік додають сіль, цукор, гвоздику, корицю і кріп, доводять до кипіння та варять 3 хвилини. Після повторного закипання вливають оцет, заливають соком часник у банках і закривають кришкою.