Отец ребенка с инвалидностью пришел в ТЦК уточнить данные, но его, несмотря на законную отсрочку, направили на службу. Суд встал на сторону мужчины — читайте, какое решение приняли.

Отсрочка от мобилизации в Украине гарантирована законом тем, кто воспитывает ребенка с инвалидностью, однако на практике это право приходится отстаивать в суде. Именно такое дело недавно рассмотрели украинские суды.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, мужчина, который является отцом ребенка с инвалидностью, пришел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы уточнить свои военно-учетные данные. Вместо того чтобы просто обновить информацию, его сразу направили на военную службу — несмотря на имеющееся право на отсрочку.

Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» четко определяет, что не подлежат призыву во время мобилизации женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет, а также те, кто содержит ребенка с инвалидностью I или II группы. Это право действует независимо от того, состоит ли человек на воинском учете.

В этом случае ТЦК проигнорировал законное основание для отсрочки. Мужчина обжаловал действия центра комплектования в суде, и тот встал на сторону отца: мобилизацию признали незаконной, а право мужчины на отсрочку — восстановленным.

Кто еще имеет право на отсрочку из-за ребенка

Кроме родителей детей с инвалидностью, отсрочку от мобилизации имеют многодетные родители, опекуны лиц с инвалидностью и те, кто содержит близких родственников, нуждающихся в постоянном уходе. Главное — подтвердить основание документально.

Что делать, если вас мобилизуют несмотря на отсрочку

Юристы советуют не подписывать никаких документов о согласии на службу, если у вас есть законное основание для отсрочки. Фиксируйте все письменно и сразу обращайтесь к адвокату: решение ТЦК можно обжаловать в административном суде.

Какие документы подтверждают отсрочку

свидетельство о рождении ребенка;

справка об инвалидности ребенка (заключение МСЭК или врачебной комиссии);

документы, подтверждающие совместное проживание или содержание ребенка.

Судебная практика по таким делам становится все более последовательной: суды признают, что принудительное направление на службу человека, имеющего право на отсрочку, является нарушением, и обязывают воинские части и ТЦК устранить это нарушение.

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