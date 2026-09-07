Жареные кабачки — это простые овощные оладьи с хрустящей корочкой и нежным центром, которые готовятся из минимума ингредиентов и выручают, когда урожай кабачков переполняет кухню.

Рецепт кабачков в духовке мы уже публиковали — а жареные кабачки требуют совсем другого подхода: здесь главное избавиться от лишней влаги, чтобы оладьи держали форму и получались хрустящими. Это блюдо выручает в сезон, когда кабачков много, а идей мало: оно готовится из простых продуктов, нравится детям и подходит как на завтрак, так и в качестве лёгкого перекуса.

Ингредиенты для жареных кабачков

кабачки — примерно 900 г (около 2 крупных или 5 средних);

мелкая морская соль — 1,5 чайной ложки (разделить);

яйца — 2 крупных, слегка взбитых;

зелёный лук — ½ стакана (примерно 120 мл), нарезанный;

мука пшеничная — ¾ стакана (около 95 г);

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

чёрный молотый перец — ½ чайной ложки;

оливковое масло — для жарки;

сметана — для подачи.

Как приготовить жареные кабачки: пошагово

1. Подготовьте кабачки. Помойте кабачки и срежьте кончики. Натрите их на крупных отверстиях тёрки или с помощью насадки-тёрки кухонного комбайна. Выложите в большую миску, вмешайте 1 чайную ложку соли и оставьте на 10 минут.

2. Отожмите лишнюю жидкость. Через 10 минут крепко отожмите кабачки горстями над раковиной, чтобы вышла лишняя вода. Удобно отжимать через марлю. В итоге должно получиться 3,5–4 стакана (примерно 840–960 мл) сухих отжатых кабачков.

3. Добавьте яйцо и лук. Переложите кабачки в большую миску, добавьте ½ стакана нарезанного зелёного лука и 2 слегка взбитых яйца.

4. Соберите тесто. В отдельной миске смешайте ¾ стакана муки с 1 чайной ложкой разрыхлителя, ½ чайной ложки соли и ½ чайной ложки чёрного молотого перца (или по вкусу). Добавьте мучную смесь к кабачкам и перемешайте до однородности.

5. Обжарьте оладьи. Разогрейте большую сковороду с толстым дном (чугунную или антипригарную) на среднем огне и влейте 2 столовые ложки оливкового масла. Когда масло разогреется, выкладывайте смесь по одной столовой ложке с горкой, слегка приплющивайте, формируя оладьи. Жарьте 3–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки; если подрумяниваются слишком быстро — уменьшите огонь. Между порциями при необходимости добавляйте ещё масла.

6. Подавайте. Подавайте жареные кабачки тёплыми с ложкой сметаны.

Лучше всего жареные кабачки получаются тёплыми со сметаной или греческим йогуртом и щепоткой нарезанного зелёного лука. Готовые оладьи хранятся в холодильнике в герметичном контейнере до 5 дней; их можно заморозить на срок до 3 месяцев. Разогревать удобно на сковороде или в духовке при 175 °C, пока они снова не станут горячими и хрустящими.

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