В Івано-Франківській області опрацьовують механізм першочергового проходження комп'ютерної (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ) для військовослужбовців, які мають нагальну медичну потребу.

Медична допомога для військових в Івано-Франківській області може стати доступнішою — у регіоні планують опрацювати механізм першочергового проходження комп'ютерної (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ) для військовослужбовців із нагальною медичною потребою.

Про підготовку такого механізму повідомляє видання "Версії.if.ua". Ідеться про те, щоб військові, яким обстеження потрібне терміново, могли проходити томографію поза загальною чергою.

Чому це важливо

КТ і МРТ належать до найзатребуваніших діагностичних обстежень. У державних закладах черга на них нерідко розтягується на тижні, а для військовослужбовця, якому діагноз потрібно встановити чи уточнити швидко, таке очікування може обернутися втратою часу.

Саме тому на Івано-Франківщині вирішили визначити порядок, за яким військові з нагальною потребою проходитимуть ці обстеження першочергово. Пріоритетний доступ має скоротити шлях від скерування лікаря до самого дослідження.

Кого стосується ініціатива

За даними видання, першочерговий доступ планують передбачити для військовослужбовців із нагальною медичною потребою — тобто тих, кому томографія потрібна не для профілактики, а для термінового уточнення діагнозу чи визначення тактики лікування.

Що відомо про механізм

Поки що ініціатива перебуває на стадії опрацювання. Конкретний порядок — у яких закладах діятиме пріоритет, які документи знадобляться і як підтвердити нагальну потребу — ще мають узгодити. Деталі обіцяють оприлюднити після того, як механізм буде остаточно визначений.

Військовослужбовцям, які потребують КТ чи МРТ, наразі варто звертатися за скеруванням до лікаря, що веде їхнє лікування, та уточнювати актуальну інформацію в медичному закладі за місцем лікування.

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