Рецепт салата Шуба ми вже публікували — а цей салат з буряка готується зовсім інакше: коренеплід тут не варять, а натирають сирим. Виходить яскрава, хрустка й дуже соковита страва, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Головний секрет — у правильній черговості змішування, завдяки якій картопляна соломка залишається хрусткою до самої подачі.
Інгредієнти для салату з буряка
- 1/3 середньої фіолетової або білокачанної капусти, тонко нашаткованої (приблизно 1 склянка);
- 1 середній буряк, натертий або нарізаний соломкою (приблизно 1 склянка);
- 1 середній болгарський перець або 6 міні-перців, нарізаних тонкими смужками (приблизно 1 склянка);
- 1 велика морква, натерта або нарізана соломкою (приблизно 1 склянка);
- зерна з 1 граната;
- приблизно 225 г яловичини, нарізаної дрібними тонкими смужками;
- сіль і перець — за смаком;
- 1 склянка хрусткої картопляної соломки;
- 1/2 склянки майонезу або за смаком.
Як приготувати салат з буряка: покроково
Крок 1. Наріжте яловичину тонкими смужками, посоліть і поперчіть. Обсмажте на сильному вогні до рум'яності та повної готовності — приблизно 5 хвилин. Зніміть із вогню та дайте охолонути.
Крок 2. Викладіть підготовлені інгредієнти — капусту, буряк, перець, моркву, зерна граната й охолоджене м'ясо — у велику салатницю. До моменту подачі тримайте їх окремо, не перемішуючи.
Крок 3. Безпосередньо перед подачею перемішайте всі інгредієнти, крім картопляної соломки, потім додайте майонез за смаком і ще раз перемішайте.
Крок 4. Насамкінець додайте картопляну соломку та легенько перемішайте — так вона залишиться хрусткою.
Салат найкраще смакує одразу після змішування. Овочі можна підготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику, але перемішувати все разом із майонезом і картопляною соломкою варто вже перед подачею. Якщо хочете вегетаріанський варіант — просто не додавайте яловичину.
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