Салат з буряка в цьому рецепті виходить яскравим і хрустким: буряк та морква тут використовуються сирими, а смажити доведеться лише яловичину.

Рецепт салата Шуба ми вже публікували — а цей салат з буряка готується зовсім інакше: коренеплід тут не варять, а натирають сирим. Виходить яскрава, хрустка й дуже соковита страва, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Головний секрет — у правильній черговості змішування, завдяки якій картопляна соломка залишається хрусткою до самої подачі.

Інгредієнти для салату з буряка

1/3 середньої фіолетової або білокачанної капусти, тонко нашаткованої (приблизно 1 склянка);

1 середній буряк, натертий або нарізаний соломкою (приблизно 1 склянка);

1 середній болгарський перець або 6 міні-перців, нарізаних тонкими смужками (приблизно 1 склянка);

1 велика морква, натерта або нарізана соломкою (приблизно 1 склянка);

зерна з 1 граната;

приблизно 225 г яловичини, нарізаної дрібними тонкими смужками;

сіль і перець — за смаком;

1 склянка хрусткої картопляної соломки;

1/2 склянки майонезу або за смаком.

Як приготувати салат з буряка: покроково

Крок 1. Наріжте яловичину тонкими смужками, посоліть і поперчіть. Обсмажте на сильному вогні до рум'яності та повної готовності — приблизно 5 хвилин. Зніміть із вогню та дайте охолонути.

Крок 2. Викладіть підготовлені інгредієнти — капусту, буряк, перець, моркву, зерна граната й охолоджене м'ясо — у велику салатницю. До моменту подачі тримайте їх окремо, не перемішуючи.

Крок 3. Безпосередньо перед подачею перемішайте всі інгредієнти, крім картопляної соломки, потім додайте майонез за смаком і ще раз перемішайте.

Крок 4. Насамкінець додайте картопляну соломку та легенько перемішайте — так вона залишиться хрусткою.

Салат найкраще смакує одразу після змішування. Овочі можна підготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику, але перемішувати все разом із майонезом і картопляною соломкою варто вже перед подачею. Якщо хочете вегетаріанський варіант — просто не додавайте яловичину.

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