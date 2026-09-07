Аспірант намагався через суд заборонити свою мобілізацію до вирішення спору про відстрочку. Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив йому.

Відстрочка від мобілізації для студентів та аспірантів знову в центрі судових спорів — аспірант намагався через суд заборонити свою мобілізацію до вирішення спору про відстрочку, однак апеляційна інстанція йому відмовила.

Про це пише «Судово-юридична газета». Аспірант звернувся до суду зі спором щодо відстрочки від мобілізації та водночас просив заборонити його призов до того моменту, поки справу не розглянуть по суті. Перша інстанція — Київський окружний адміністративний суд — ухвалою відмовила в такому забезпеченні. Чоловік подав апеляцію, проте Шостий апеляційний адміністративний суд залишив попереднє рішення без змін.

Законодавство надає здобувачам вищої освіти — зокрема аспірантам денної форми навчання — право на відстрочку від призову під час мобілізації. Але сам факт навчання в аспірантурі не звільняє автоматично: відстрочку треба підтвердити документами в територіальному центрі комплектування, а спірні ситуації доводиться вирішувати в суді.

Головний висновок зі справи: суд не став забороняти мобілізацію аспіранта на час розгляду його спору про відстрочку. Тобто саме звернення до суду не зупиняє можливий призов, доки немає остаточного рішення на користь чоловіка.

Що робити аспіранту, якщо відстрочку не визнають

Перший крок — зібрати документи, що підтверджують навчання в аспірантурі: довідку з місця навчання та наказ про зарахування. Далі звернутися до ТЦК із заявою про надання відстрочки. Якщо центр відмовить або не ухвалить рішення, оскаржувати слід саме цю відмову чи бездіяльність в адміністративному суді. Водночас, як показує розглянута справа, окрема вимога «заборонити мобілізацію» до завершення спору задовольняється судами вкрай рідко.

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