Аспирант пытался через суд запретить свою мобилизацию до разрешения спора об отсрочке. Шестой апелляционный административный суд ему отказал.

Отсрочка от мобилизации для студентов и аспирантов снова в центре судебных споров — аспирант пытался через суд запретить свою мобилизацию до разрешения спора об отсрочке, однако апелляционная инстанция ему отказала.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета». Аспирант обратился в суд со спором об отсрочке от мобилизации и одновременно просил запретить его призыв до того момента, пока дело не рассмотрят по существу. Первая инстанция — Киевский окружной административный суд — определением отказала в таком обеспечении. Мужчина подал апелляцию, однако Шестой апелляционный административный суд оставил предыдущее решение без изменений.

Законодательство предоставляет соискателям высшего образования — в частности аспирантам дневной формы обучения — право на отсрочку от призыва во время мобилизации. Но сам факт учебы в аспирантуре не освобождает автоматически: отсрочку нужно подтвердить документами в территориальном центре комплектования, а спорные ситуации приходится решать в суде.

Главный вывод из дела: суд не стал запрещать мобилизацию аспиранта на время рассмотрения его спора об отсрочке. То есть само обращение в суд не останавливает возможный призыв, пока нет окончательного решения в пользу мужчины.

Что делать аспиранту, если отсрочку не признают

Первый шаг — собрать документы, подтверждающие учебу в аспирантуре: справку с места учебы и приказ о зачислении. Далее обратиться в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки. Если центр откажет или не примет решение, обжаловать следует именно этот отказ либо бездействие в административном суде. В то же время, как показывает рассмотренное дело, отдельное требование «запретить мобилизацию» до завершения спора удовлетворяется судами крайне редко.

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