В украинских супермаркетах заметно подешевел ряд популярных продуктов — сети АТБ и «Сильпо» обновили акционные предложения. Самые выгодные скидки достигли 65%: больше всего можно сэкономить на тунце и зерновом кофе.

Цены на продукты в Полтавской области недавно проверяли отдельно, в то время как крупные сети обновили акционные предложения. В супермаркетах АТБ и «Сильпо» ряд популярных товаров заметно подешевел, а самые выгодные скидки достигли 65%.

Как сообщает Новини.LIVE, в Украине продукты дорожают умеренно, однако отдельные категории растут в цене быстрее. Чтобы стимулировать покупателей, сети регулярно снижают стоимость востребованных позиций. Даже на фоне нехватки части продукции в отдельных магазинах после ударов РФ по складам супермаркеты не отказываются от систематических акций.

Какие продукты отдают со скидками в АТБ и «Сильпо»

Журналисты промониторили официальные онлайн-магазины сетей и составили перечень из десяти популярных товаров с самыми выгодными скидками. Цены действовали на субботу, 5 сентября:

тунец в рассоле — 89,99 грн вместо 259 грн (скидка 65%, «Сильпо»);

кофе зерновой — 199 грн вместо 459 грн (57%, «Сильпо»);

мороженое — 109,90 грн вместо 229,90 грн (52%, АТБ);

грудинка — 29,90 грн вместо 59,90 грн (50%, «Сильпо»);

шоколад — 45,90 грн вместо 88,90 грн (48%, АТБ);

творог — 39,90 грн вместо 69,90 грн (43%, «Сильпо»);

колбаса — 65 грн вместо 109,70 грн (40%, АТБ);

пельмени — 148,90 грн вместо 229,50 грн (35%, АТБ);

молоко — 39,99 грн вместо 62,49 грн (36%, «Сильпо»);

сосиски — 219,89 грн вместо 333,99 грн (34%, АТБ).

Летом 2026 года враг начал целенаправленно атаковать продуктовые базы и склады разных брендов. Пострадали как помещения для хранения продуктов, так и сами магазины — АТБ и «Сильпо» не стали исключением. Несмотря на это сети продолжают удерживать акционные цены на базовые товары.

Как удары по складам повлияли на логистику и цены

Целенаправленные удары российской армии по складам заставили компании пересмотреть механизм работы. Вместо хранения продукции в одном-двух местах сети начали децентрализацию, переходя на принцип рассеивания: мелкие склады и прямую доставку товаров в магазины, минуя промежуточные хабы.

В то же время покупателей интересует другое: не вырастут ли цены из-за дополнительных затрат на транспорт, топливо и аренду складов. По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, максимальное подорожание из-за новой логистики прогнозируется на уровне до 2,5%.

Отдельно сети корректируют стоимость куриных яиц. Например, в АТБ самая дешевая упаковка стоит 68,50 грн против 42 грн в августе 2026 года. Поэтому даже на фоне акционных скидок часть базовых продуктов дорожает.

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