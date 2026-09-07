После увольнения со службы военнослужащие имеют право сразу на несколько выплат: компенсацию за неполученное вещевое имущество, единовременное денежное пособие, компенсацию за неиспользованный отпуск и помощь на оздоровление. Размер части сумм зависит от выслуги лет и основания увольнения.

Выплаты для военных в Украине охватывают не только ежемесячное денежное довольствие во время службы, но и ряд компенсаций, которые положены человеку после увольнения с военной службы. Часть этих сумм выплачивают всем без исключения, а размер других зависит от выслуги лет и основания, по которому военнослужащего уволили.

Как сообщают Факты ICTV со ссылкой на адвоката Владислава Кормушина, в 2026 году уволенные со службы военные по закону имеют право на шесть основных выплат. Это денежная компенсация стоимости за неполученное вещевое имущество, единовременное денежное пособие, единовременное денежное пособие мобилизованным, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, денежная помощь на оздоровление и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Единовременное денежное пособие: какие суммы предусмотрены

Размер единовременного денежного пособия зависит от основания увольнения. Тем, кого увольняют по состоянию здоровья, выплачивают 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы без учета вознаграждений.

Такую же выплату — 50% месячного довольствия за каждый полный год службы — назначают при увольнении по возрасту, из-за сокращения штатов или проведения организационных мероприятий, окончания срока контракта, а также из-за систематического невыполнения условий контракта командованием. Однако в этих случаях обязательным условием является выслуга десять календарных лет и более.

Отдельный расчет действует для мобилизованных. Военнослужащим, призванным во время мобилизации, на особый период или из числа резервистов, выплачивают 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия без учета вознаграждений.

Компенсация за неполученное вещевое имущество

Денежную компенсацию за неполученное вещевое имущество выплачивают всем военнослужащим, которые увольняются со службы, кроме срочников и курсантов. Для ее оформления нужно получить справку о стоимости неполученного вещевого имущества по форме, утвержденной постановлением Кабмина №178 от 16 марта 2016 года. Ее выдает вещевая служба воинской части, а стоимость имущества рассчитывают по состоянию на 1 января текущего года.

Далее следует написать рапорт о компенсации за неполученное имущество и приложить к нему оригинал справки о его стоимости. Основанием для выплаты станет приказ командира части, в котором указывают размер денежной компенсации.

Компенсация за неиспользованный отпуск и оздоровление

Компенсацию за неиспользованный отпуск выплачивают за все неиспользованные дни основного ежегодного и дополнительного отпуска, в том числе за прошлые годы, независимо от оснований увольнения. Также ее предоставляют за дополнительный отпуск военнослужащим, которые имеют детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Расчет делают исходя из должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия, которые военнослужащий получал по последней штатной должности, с учетом изменения выслуги лет и норм довольствия.

Как оформить выплаты после увольнения

Для получения компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска нужно обратиться с соответствующим рапортом и обязательно указать норму закона, которая предусматривает такую компенсацию. Если в выплате отказали, уволенное со службы лицо имеет право обратиться с административным иском в суд.

Денежную помощь на оздоровление выплачивают тем, кто имел на нее право, но не получил ее в течение года. В таком случае основанием является приказ командира воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава с объявлением о выплате. Сумму определяют из должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия.

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