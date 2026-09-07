Після звільнення зі служби військовослужбовці мають право одразу на кілька виплат: компенсацію за неотримане речове майно, одноразову грошову допомогу, компенсацію за невикористану відпустку та допомогу для оздоровлення. Розмір частини сум залежить від вислуги років і підстави звільнення.

Виплати для військових в Україні охоплюють не лише щомісячне грошове забезпечення під час служби, а й низку компенсацій, які належать людині після звільнення з військової служби. Частину з цих сум виплачують усім без винятку, а розмір інших залежить від вислуги років і підстави, за якою військовослужбовця звільнили.

Як повідомляють Факти ICTV з посиланням на адвоката Владислава Кормушина, у 2026 році звільнені зі служби військові за законом мають право на шість основних виплат. Це грошова компенсація вартості за неотримане речове майно, одноразова грошова допомога, одноразова грошова допомога мобілізованим, грошова компенсація за невикористану відпустку, грошова допомога для оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Одноразова грошова допомога: які суми передбачені

Розмір одноразової грошової допомоги залежить від підстави звільнення. Тим, кого звільняють за станом здоров'я, виплачують 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби без урахування винагород.

Таку саму виплату — 50% місячного забезпечення за кожний повний рік служби — призначають у разі звільнення за віком, через скорочення штатів або проведення організаційних заходів, закінчення строку контракту, а також через систематичне невиконання умов контракту командуванням. Проте в цих випадках обов'язковою умовою є вислуга десять календарних років і більше.

Окремий розрахунок діє для мобілізованих. Військовослужбовцям, призваним під час мобілізації, на особливий період або з числа резервістів, виплачують 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення без урахування винагород.

Компенсація за неотримане речове майно

Грошову компенсацію за неотримане речове майно виплачують усім військовослужбовцям, які звільняються зі служби, окрім строковиків та курсантів. Для її оформлення потрібно отримати довідку про вартість неотриманого речового майна за формою, затвердженою постановою Кабміну №178 від 16 березня 2016 року. Її видає речова служба військової частини, а вартість майна розраховують станом на 1 січня поточного року.

Далі слід написати рапорт про компенсацію за неотримане майно й додати до нього оригінал довідки про його вартість. Підставою для виплати стане наказ командира частини, у якому зазначають розмір грошової компенсації.

Компенсація за невикористану відпустку та оздоровлення

Компенсацію за невикористану відпустку виплачують за всі невикористані дні основної щорічної та додаткової відпустки, зокрема за минулі роки, незалежно від підстав звільнення. Також її надають за додаткову відпустку військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Розрахунок роблять виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за останньою штатною посадою, з урахуванням зміни вислуги років і норм забезпечення.

Як оформити виплати після звільнення

Для отримання компенсації за невикористані дні додаткової відпустки потрібно звернутися з відповідним рапортом і обов'язково вказати норму закону, яка передбачає таку компенсацію. Якщо у виплаті відмовили, звільнена зі служби особа має право звернутися з адміністративним позовом до суду.

Грошову допомогу для оздоровлення виплачують тим, хто мав на неї право, але не отримав її протягом року. У такому разі підставою є наказ командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу з оголошенням про виплату. Суму визначають із посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років і щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

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