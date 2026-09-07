Блины на молоке по этому рецепту получаются тонкими и кружевными благодаря простому лайфхаку с горячим молоком, а подают их с ярким ягодным соусом из клубники и малины.

рецепт чизкейка без выпечки мы уже публиковали — а блины на молоке готовятся еще быстрее и вообще не требуют духовки. Это классический французский десерт-завтрак: тонкие кружевные блинчики, которые подают со свежим ягодным соусом. Этот рецепт интересен тем, что тесто замешивают в блендере, а горячее молоко и немного пищевой соды делают блины особенно тонкими и ажурными.

Ингредиенты для блинов на молоке

Для теста:

яйца крупные — 2 шт.

молоко горячее (жирное или 2%) — 480 мл (2 стакана)

мука пшеничная — 120 г (1 стакан)

сода питьевая — 1/2 чайной ложки

растительное масло — 1 столовая ложка

сахар — 1/2-1 столовая ложка

соль — 1/2 чайной ложки

Для ягодного соуса:

клубника замороженная — примерно 300 г (2 стакана)

малина замороженная — примерно 150 г (1 стакан)

вода — 180 мл (3/4 стакана)

сахар — примерно 150-200 г (3/4-1 стакан)

крахмал кукурузный — примерно 30 г (1/4 стакана)

Как приготовить блины на молоке: пошагово

Сначала приготовьте соус: в сотейнике соедините клубнику, сахар, воду и крахмал. Поставьте на средний огонь и варите, часто помешивая, еще минуту-две после того, как соус закипит. Добавьте малину и прогрейте еще 30-60 секунд — это позволит ягодам сохранить форму. Снимите с огня и дайте остыть.

Для теста блинов на молоке разбейте яйца в блендер и включите его. Через отверстие в крышке, не останавливая блендер, влейте горячее молоко. Остановите блендер, добавьте муку, соду, сахар, соль и масло. Снова включите блендер и взбивайте, пока тесто не станет гладким. Тесто готово к использованию сразу, но может храниться в холодильнике до 2 дней.

Разогрейте блинную, антипригарную или стальную сковороду на среднем огне. Смоченной в масле скомканной бумажной салфеткой смажьте дно сковороды. На сковороду диаметром 23 см понадобится примерно 60 мл (1/4 стакана) теста. Влейте тесто на сковороду и наклоняйте ее, чтобы равномерно распределить тесто по дну. Быстро накройте крышкой — пар ускорит пропекание верхней стороны — и жарьте 30-60 секунд. Когда края слегка подрумянятся, осторожно поднимите блин лопаткой и переложите на тарелку. Повторите с остальным тестом.

Готовые блины на молоке подавайте теплыми, полив охлажденным ягодным соусом, или дополните ложкой подслащенной сметаны — это отлично сочетается со вкусом ягод. Блины можно приготовить заранее и хранить при комнатной температуре под накрытием, смазывая каждый кусочком масла между слоями, чтобы они легко отделялись. Соус тоже готовят заранее и держат в холодильнике несколько дней.

Ранее Politeka сообщала, рецепт пышного бисквита: хитрость, которая поможет лепешку подняться равномерно.

Также Politeka писала, рецепт безе в форме грибочков: оригинальный десерт, который легко приготовить дома.