Млинці на молоці за цим рецептом виходять тонкими та мереживними завдяки простому лайфхаку з гарячим молоком, а подають їх зі свіжим ягідним соусом із клубниці та малини.

Рецепт чізкейку без випічки ми вже публікували — а млинці на молоці готуються ще швидше і взагалі не потребують духовки. Це класичний французький десерт-сніданок: тонкі мереживні млинчики, які подають зі свіжим ягідним соусом. Цей рецепт цікавий тим, що тісто замішують у блендері, а гаряче молоко й трохи харчової соди роблять млинці особливо тонкими та ажурними.

Інгредієнти для млинців на молоці

Для тіста:

яйця великі — 2 шт.

молоко гаряче (жирне або 2%) — 480 мл (2 склянки)

борошно пшеничне — 120 г (1 склянка)

сода харчова — 1/2 чайної ложки

олія рослинна — 1 столова ложка

цукор — 1/2-1 столова ложка

сіль — 1/2 чайної ложки

Для ягідного соусу:

клубника заморожена — приблизно 300 г (2 склянки)

малина заморожена — приблизно 150 г (1 склянка)

вода — 180 мл (3/4 склянки)

цукор — приблизно 150-200 г (3/4-1 склянки)

крохмаль кукурудзяний — приблизно 30 г (1/4 склянки)

Як приготувати млинці на молоці: покроково

Спочатку приготуйте соус: у сотейнику з'єднайте клубницю, цукор, воду та крохмаль. Поставте на середній вогонь і варіть, часто помішуючи, ще хвилину-дві після того, як соус закипить. Додайте малину й прогрійте ще 30-60 секунд — це дозволить ягодам зберегти форму. Зніміть з вогню і дайте охолонути.

Для тіста млинців на молоці розбийте яйця у блендер і увімкніть його. Через отвір у кришці, не зупиняючи блендер, влийте гаряче молоко. Зупиніть блендер, додайте борошно, соду, цукор, сіль та олію. Знову увімкніть блендер і збивайте, доки тісто не стане гладким. Тісто готове до використання відразу, але може зберігатися в холодильнику до 2 днів.

Розігрійте млинцеву, антипригарну або сталеву сковороду на середньому вогні. Змоченим в олії скрученим паперовим рушником змастіть дно сковороди. На сковороду діаметром 23 см знадобиться приблизно 60 мл (1/4 склянки) тіста. Вилийте тісто на сковороду й нахиляйте її, щоб рівномірно розподілити тісто по дну. Швидко накрийте кришкою — пара прискорить пропікання верхньої сторони — і смажте 30-60 секунд. Коли краї трохи підрум'яняться, обережно підніміть млинець лопаткою і перекладіть на тарілку. Повторіть з рештою тіста.

Готові млинці на молоці подавайте теплими, поливши охолодженим ягідним соусом, або доповніть ложкою підсолодженої сметани — це чудово поєднується зі смаком ягід. Млинці можна приготувати заздалегідь і зберігати при кімнатній температурі під накриттям, змащуючи кожен шматочком масла між шарами, щоб вони легко відділялися. Соус теж готують наперед і тримають у холодильнику кілька днів.

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