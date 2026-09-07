Правила бронювання працівників оновили: відстрочка тепер діє до шести місяців, а одного запису у штаті компанії для бронювання вже недостатньо.

Бронювання працівників та відстрочка від мобілізації в Україні з 2026 року діють за оновленими правилами: самого запису у штаті компанії більше недостатньо, тож роботодавець мусить довести, що людина справді потрібна підприємству. ТЦК перевірятиме кожного працівника через державні реєстри.

Як повідомляє «Перший бізнесовий», право на бронювання тепер мають лише компанії, офіційно включені до переліку критично важливих для економіки, оборони, енергетики, транспорту та забезпечення життєдіяльності країни. Саме вони можуть подавати списки співробітників, чия робота є ключовою для безперервного функціонування галузі.

Відстрочку отримують працівники, які виконують визначальні функції та обіймають посади, безпосередньо пов'язані з діяльністю підприємства. Формальне перебування у штаті більше не є підставою: роботодавець повинен підтвердити реальну зайнятість, відповідність посадовим обов'язкам і необхідність зберегти людину на робочому місці.

Усі дані звіряються через інтегровані державні реєстри. ТЦК автоматично перевіряє актуальність військово-облікових документів, місце роботи та стаж працівника. Відстрочку не оформлять на посади, які не мають прямого впливу на виконання мобілізаційних чи виробничих завдань.

Відстрочка надається строком до шести місяців, після чого підприємство має повторно подавати документи. Якщо компанія втрачає статус критично важливої або працівник змінює посаду чи місце роботи, бронювання анулюється автоматично.

Що зробити роботодавцю, щоб бронювання не скасували

Оновлені правила мають зробити систему бронювання прозорішою, зменшити кількість помилок і зловживань та захистити тих працівників, без яких критичні галузі не працюють. Роботодавцям радять завчасно оновлювати кадрові документи й перевіряти відповідність посад вимогам, щоб уникнути відмов під час подання. Зокрема, перед поданням списків варто:

переконатися, що підприємство справді є в переліку критично важливих;

підтвердити реальну зайнятість і посадові обов'язки кожного кандидата на бронювання;

звірити військово-облікові дані працівників із державними реєстрами;

повторно подати документи, щойно спливе шестимісячний строк відстрочки.

Раніше Politeka повідомляла, на який термін дають бронювання від мобілізації.

Також Politeka повідомляла, кому потрібно бути уважним під час оформлення бронювання.

Як повідомляла Politeka, що буде, якщо заброньований працівник не повернеться з-за кордону.