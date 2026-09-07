Правила бронирования работников обновили: отсрочка теперь действует до шести месяцев, а одной записи в штате компании для бронирования уже недостаточно.

Бронирование работников и отсрочка от мобилизации в Украине с 2026 года действуют по обновленным правилам: одной только записи в штате компании уже недостаточно, поэтому работодатель должен доказать, что человек действительно нужен предприятию. ТЦК будет проверять каждого работника через государственные реестры.

Как сообщает «Первый бизнесовый», право на бронирование теперь имеют только компании, официально включенные в перечень критически важных для экономики, обороны, энергетики, транспорта и обеспечения жизнедеятельности страны. Именно они могут подавать списки сотрудников, чья работа является ключевой для бесперебойного функционирования отрасли.

Отсрочку получают работники, которые выполняют определяющие функции и занимают должности, непосредственно связанные с деятельностью предприятия. Формальное пребывание в штате больше не является основанием: работодатель должен подтвердить реальную занятость, соответствие должностным обязанностям и необходимость сохранить человека на рабочем месте.

Все данные сверяются через интегрированные государственные реестры. ТЦК автоматически проверяет актуальность военно-учетных документов, место работы и стаж работника. Отсрочку не оформят на должности, которые не имеют прямого влияния на выполнение мобилизационных или производственных задач.

Отсрочка предоставляется сроком до шести месяцев, после чего предприятие должно повторно подавать документы. Если компания теряет статус критически важной или работник меняет должность либо место работы, бронирование аннулируется автоматически.

Что сделать работодателю, чтобы бронирование не отменили

Обновленные правила должны сделать систему бронирования прозрачнее, уменьшить количество ошибок и злоупотреблений и защитить тех работников, без которых критические отрасли не работают. Работодателям советуют заранее обновлять кадровые документы и проверять соответствие должностей требованиям, чтобы избежать отказов при подаче. В частности, перед подачей списков стоит:

убедиться, что предприятие действительно в перечне критически важных;

подтвердить реальную занятость и должностные обязанности каждого кандидата на бронирование;

сверить военно-учетные данные работников с государственными реестрами;

повторно подать документы, как только истечет шестимесячный срок отсрочки.

Ранее Politeka сообщала, на какой срок дают бронирование от мобилизации.

Также Politeka сообщала, кому нужно быть внимательным при оформлении бронирования.

Как сообщала Politeka, что будет, если забронированный работник не вернется из-за границы.