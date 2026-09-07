У Києві відкрили першу в Україні комунальну автошколу для ветеранів з інвалідністю, зокрема з ампутаціями. Навчання безплатне, а перший набір з 17 людей уже проходить курс.

Гуманітарна допомога у Київській області поповнилася новою послугою — у Києві відкрили першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів і ветеранок з інвалідністю, де можна безплатно навчитися керувати автомобілем або перевчитися на авто з адаптивним обладнанням.

Як повідомляє Life.Київ, навчання вже стартувало: перший набір сформували, і зараз курс проходять 17 ветеранів. У школі можна отримати права категорії B — якщо людина раніше не водила, вона проходить повний курс і складає іспити, а якщо мала посвідчення до поранення, їй пропонують перепідготовку під новий спосіб керування.

Практичні заняття проводять на спеціально обладнаних машинах з адаптивними системами та ручним керуванням — для тих, кому через травму складно або неможливо користуватися звичайними педалями. Автомобілі для школи передав Благодійний фонд родини Джуринських, а до запуску долучився сервісний центр МВС: навчальний клас уже пройшов необхідну експертизу.

Навчання безплатне, але схема оплати залежить від місця реєстрації. Для ветеранів, зареєстрованих у Києві, курс фінансує міський бюджет. Ветерани з Київської області або ті, хто перебуває в столиці без київської реєстрації, теж можуть вчитися безкоштовно — через державну програму професійної адаптації, за якою укладається тристоронній договір між ветераном, органом соцзахисту та автошколою.

Серед інструкторів є ветерани, які самі пройшли підготовку, склали іспити й отримали право викладати — у школі такий підхід називають принципом «рівний — рівному». Якщо людині через стан здоров'я складно самостійно діставатися на заняття, передбачена транспортна послуга від Київ Мілітарі Хабу.

Які документи потрібні для вступу

Для зарахування потрібні: заява, паспорт, РНОКПП, дві фотографії 3,5×4,5 см, документ про статус ветерана або особи з інвалідністю внаслідок війни, витяг про місце реєстрації та медична довідка форми 083/о. За наявності подають довідку ВПО, а для перепідготовки — копію чинного посвідчення водія.

Консультації та прийом документів ведуть через Київ Мілітарі Хаб за телефонами 067 383 05 86 та 0 800 300 633. Особисто звернутися можна за адресами: Хрещатик, 36, Харківське шосе, 168Ж та вулиця Микитенка, 107Б.

Яку ще підтримку можна отримати

Автошколу пов'язали з іншими ветеранськими програмами, щоб навчання не завершувалося отриманням прав. Для киян з інвалідністю I або II групи, які втратили кінцівки під час захисту України, діє часткова компенсація купівлі автомобіля — до 545 тисяч гривень, причому з 2026 року її можна отримати і на вживану машину. Окремо компенсують адаптацію вже наявного авто — встановлення ручного керування, підйомника чи переобладнання салону — до 100 тисяч гривень.

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