Оператор відключає номери, якими рік не користувалися і не поповнювали рахунок, — розповідаємо, як зберегти номер і все, що до нього прив'язане.

Київстар знизив тарифи для абонентів — однак оператор нагадав і про зворотний бік правил: номер, яким рік не користувалися і не поповнювали рахунок, можуть відключити. Про це повідомляє видання "Експерт".

Йдеться про передплачені номери. Якщо протягом 12 місяців абонент не здійснював платних дій — не дзвонив, не надсилав SMS, не користувався мобільним інтернетом і не поповнював рахунок — номер вважається неактивним. Саме такі "сплячі" номери оператор і відключає.

Втрата номера означає втрату всього, що до нього прив'язане. На номер зареєстровані банківські застосунки, акаунти в месенджерах, соцмережі, "Дія" та інші сервіси, куди надходять коди підтвердження. Після відключення номер можуть передати іншому абоненту, і повернути його практично неможливо.

Як зберегти номер

Правило просте: щоб номер залишався активним, достатньо хоча б раз на рік скористатися платною послугою або поповнити рахунок на будь-яку суму. Навіть один вихідний дзвінок, одне SMS чи кілька мегабайтів мобільного інтернету фіксують активність.

Що робити, якщо номер давно не використовується

Спершу згадайте, коли востаннє поповнювали рахунок або телефонували з цього номера. Якщо минуло багато часу — одразу поповніть рахунок або здійсніть платний дзвінок. Також перевірте, до яких сервісів прив'язаний номер, і за потреби змініть номер на активний у важливих акаунтах.

Правило про рік без оплати стосується насамперед номерів, якими власники не користуються. Абонентам, які регулярно дзвонять, пишуть і поповнюють рахунок, відключення не загрожує.

Як повідомляла Politeka, як дізнатися тариф Київстар: оператор назвав усі доступні способи перевірки.