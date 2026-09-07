З 15 липня 2026 року разова поїздка в метро, автобусі, тролейбусі, трамваї та фунікулері в Києві подорожчала з 8 до 30 гривень. Для тих, хто їздить щодня, місто залишило знижки — за пакетами та проїзними поїздка виходить помітно дешевшою.

Громадський транспорт Києва в умовах війни зазнав одразу кількох змін, і найвідчутніша з них стосується грошей: разова поїздка з 15 липня подорожчала з 8 до 30 гривень.

Новий тариф охопив одразу всі види комунального транспорту — метро, автобус, тролейбус, трамвай та фунікулер. Подорожчання становить 275%, тобто ціна зросла у 3,75 раза. У міській адміністрації пояснюють таке рішення зростанням вартості електроенергії, пального, запчастин і ремонту, а також потребою підвищувати зарплати працівникам.

Показово, що навіть 30 гривень — це не повна економічно обґрунтована вартість поїздки. За розрахунками транспортних підприємств, у 2026 році вона сягає 64,60 грн для метро та 44,14 грн для наземного транспорту. Різницю між реальним тарифом і собівартістю покривають з міського бюджету.

Для тих, хто користується транспортом щодня, діють знижки. Якщо купувати пакет на 50 поїздок, кожна обійдеться у 25 гривень, а за місячними пакетами ціна однієї поїздки становить близько 23–24 гривень. Старі поїздки, придбані ще до подорожчання, можна використати до 14 вересня, після чого їхню вартість автоматично переведуть у гроші на транспортній картці.

Для людини, яка їздить на роботу й назад 22 дні на місяць і щоразу платить разовий тариф, витрати становлять 1320 гривень лише за дві поїздки на день. Саме тому після подорожчання різниця між оплатою «по факту» і проїзним стала значно відчутнішою.

Приватні маршрутки дорожчали за окремою логікою. У березні частина перевізників підняла тариф із 15 до 20 гривень, а з 1 серпня на більшості приватних маршрутів ціна сягнула 25 гривень. На відміну від комунального транспорту, цей тариф встановлюють самі перевізники, а не КМДА. Серед причин вони називають пальне, ремонт і дефіцит водіїв, який загострився через правила бронювання.

Війна вплинула на транспорт і через кадровий голод. У 2024 році «Київпастранс» повідомляв про дефіцит персоналу на рівні 27% та понад 1500 вакансій, серед причин прямо називали мобілізацію. До 2026 року проблема не зникла — підприємство неодноразово оголошувало набір водіїв і ремонтників, а частині працівників пропонує житло, трансфер і можливість бронювання. Середня зарплата на підприємстві у 2025 році зросла на третину — до 37,3 тис. грн.

Окрема тема — повітряні тривоги, які зупиняють наземний транспорт. Після того як 3 вересня в Києві за добу тривогу оголошували сім разів, а загалом вона тривала понад 15 годин, місто наполягло на перегляді правил. 3 вересня Кабмін погодив новий підхід: тривоги планують розділити на жовтий рівень (атаки дронів, метро працює) і червоний (ракетна загроза, зупинка транспорту). Станом на 6 вересня ці зміни лишаються переважно урядовими рекомендаціями, які Києву ще потрібно реалізувати.

Як заощадити на проїзді

Найдорожчий варіант — платити разовий тариф 30 гривень за кожну поїздку. Вигідніше купувати пакет на 50 поїздок (по 25 гривень) або місячний проїзний, за яким одна поїздка коштує близько 23–24 гривень. Придбані до 15 липня поїздки варто використати до 14 вересня — інакше їхню вартість автоматично зарахують грошима на транспортну картку.