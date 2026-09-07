Пенсію в Україні можуть тимчасово призупинити, якщо людина не отримувала її шість місяців поспіль або не пройшла обов'язкову фізичну ідентифікацію. Гроші при цьому не втрачаються — Пенсійний фонд повертає накопичені виплати у повному обсязі після усунення причини.

Пенсійні виплати в Україні не завжди надходять автоматично — Пенсійний фонд має законні підстави тимчасово призупинити пенсію, і тоді людина може на кілька тижнів залишитися без грошей.

Про підстави для припинення виплат та порядок їх поновлення розповів «Юридичний порадник для ВПО». У переважній більшості випадків пенсію відновлюють після виконання необхідних умов — назавжди гроші не зникають.

Коли пенсію можуть зупинити

Перша підстава — пенсіонер не отримував гроші шість місяців поспіль. Це правило містить стаття 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Проблема виникає, наприклад, якщо людина тривалий час не забирає виплати у поштовому відділенні. Для тих, хто отримує гроші через банк, значення має тривала відсутність операцій із рахунком.

Друга причина — відсутність фізичної ідентифікації, якщо вона обов'язкова для конкретної людини. Це стосується, зокрема, пенсіонерів, які живуть на тимчасово окупованих територіях або перебувають за кордоном. За допомогою ідентифікації держава перевіряє особу отримувача пенсії.

Пройти ідентифікацію можна трьома способами: через «Дія.Підпис» в особистому кабінеті ПФУ, під час відеоконференції з працівником Пенсійного фонду або особисто у сервісному центрі ПФУ чи визначеній банківській установі.

Що робити, якщо пенсію призупинили

Спочатку треба встановити причину припинення виплат. Якщо пенсію зупинили через тривале неотримання, до ПФУ подають заяву про поновлення та документ, що посвідчує особу. Звернутися можна особисто до сервісного центру.

Якщо причина — не пройдена ідентифікація, її потрібно пройти, після чого подати заяву про поновлення. Пенсіонери за кордоном можуть надіслати документи поштою або через українські дипломатичні установи, які підтверджують, що людина жива.

Рішення про поновлення виплат ухвалюють протягом 10 днів. Усі заблоковані суми накопичуються на спеціальних рахунках і повертаються пенсіонерові в повному обсязі одразу після підтвердження особи або поновлення активності.

Механізм тимчасового блокування діє в межах посиленого контролю за цільовим використанням бюджетних коштів під час воєнного стану. ПФУ регулярно проводить верифікацію отримувачів, щоб запобігти зловживанням і накопиченню грошей на рахунках померлих або зниклих безвісти осіб.

Раніше Politeka повідомляла, пенсія для військових у 2026 році: в ПФУ повідомили, хто може отримувати понад 18 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, пенсії понад 20 тисяч гривень в Україні: у ПФУ розповіли, хто отримає виплати у вересні.

Як повідомляла Politeka, пенсія в Україні: у ПФУ розповіли, хто отримає щомісячні 1038 гривень.