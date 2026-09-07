Рецепт дерунів ми вже публікували — а запечена картопля готується ще простіше. Це універсальний гарнір: ніжна та масляниста всередині, з хрусткою золотистою скоринкою зовні. Секрет у високій температурі запікання в поєднанні з оливковою олією та вершковим маслом.
Інгредієнти для запеченої картоплі
- приблизно 1,1 кг жовтої картоплі (з шкіркою, вимитої);
- 3 ст. л. оливкової олії extra virgin;
- 1 ч. л. дрібної морської солі (або до смаку);
- ½ ч. л. свіжозмеленого чорного перцю;
- 2 ст. л. несолоного вершкового масла;
- велика сіль — до смаку, для посипання;
- 2 ст. л. дрібно посіченої петрушки — для прикрашання.
Як приготувати запечену картоплю: покроково
Розігрійте духовку до 220 °C. Картоплю вимийте і, не знімаючи шкірки, наріжте шматочками завтовшки приблизно 1–2 см. Намагайтеся робити їх однакового розміру, щоб усе запеклося рівномірно.
Викладіть картоплю у велику миску, полийте оливковою олією, посоліть дрібною сіллю й поперчіть. Перемішайте, щоб олія рівномірно вкрила кожен шматочок.
Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментом, в один шар, плоскою стороною донизу. Зверху розкладіть невеликі шматочки вершкового масла.
Запікайте за 220 °C 25–30 хвилин, поки низ не стане золотистим і картопля легко відділятиметься від дека. Потім переверніть лопаткою та запікайте ще 15–20 хвилин — до рум'яної хрусткої скоринки, поки картопля не стане м'якою всередині.
Готову запечену картоплю посипте великою сіллю до смаку, прикрасьте петрушкою й подавайте теплою.
Подавайте запечену картоплю гарячою як гарнір до м'яса, курки або святкової індички. Залишки, що охололи, зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів. Щоб повернути хрустку скоринку, розігрійте картоплю в духовці, на сковороді або в аерофритюрниці.
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