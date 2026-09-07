Запечена картопля виходить ніжною та маслянистою всередині й хрусткою зовні. Цей простий рецепт без попереднього варіння підходить і для буденного обіду, і для святкового столу.

Рецепт дерунів ми вже публікували — а запечена картопля готується ще простіше. Це універсальний гарнір: ніжна та масляниста всередині, з хрусткою золотистою скоринкою зовні. Секрет у високій температурі запікання в поєднанні з оливковою олією та вершковим маслом.

Інгредієнти для запеченої картоплі

приблизно 1,1 кг жовтої картоплі (з шкіркою, вимитої);

3 ст. л. оливкової олії extra virgin;

1 ч. л. дрібної морської солі (або до смаку);

½ ч. л. свіжозмеленого чорного перцю;

2 ст. л. несолоного вершкового масла;

велика сіль — до смаку, для посипання;

2 ст. л. дрібно посіченої петрушки — для прикрашання.

Як приготувати запечену картоплю: покроково

Розігрійте духовку до 220 °C. Картоплю вимийте і, не знімаючи шкірки, наріжте шматочками завтовшки приблизно 1–2 см. Намагайтеся робити їх однакового розміру, щоб усе запеклося рівномірно.

Викладіть картоплю у велику миску, полийте оливковою олією, посоліть дрібною сіллю й поперчіть. Перемішайте, щоб олія рівномірно вкрила кожен шматочок.

Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментом, в один шар, плоскою стороною донизу. Зверху розкладіть невеликі шматочки вершкового масла.

Запікайте за 220 °C 25–30 хвилин, поки низ не стане золотистим і картопля легко відділятиметься від дека. Потім переверніть лопаткою та запікайте ще 15–20 хвилин — до рум'яної хрусткої скоринки, поки картопля не стане м'якою всередині.

Готову запечену картоплю посипте великою сіллю до смаку, прикрасьте петрушкою й подавайте теплою.

Подавайте запечену картоплю гарячою як гарнір до м'яса, курки або святкової індички. Залишки, що охололи, зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів. Щоб повернути хрустку скоринку, розігрійте картоплю в духовці, на сковороді або в аерофритюрниці.

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