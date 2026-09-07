Рецепт дерунов мы уже публиковали — а запеченный картофель готовится еще проще. Это универсальный гарнир: нежный и маслянистый внутри, с хрустящей золотистой корочкой снаружи. Секрет в высокой температуре запекания в сочетании с оливковым маслом и сливочным маслом.
Ингредиенты для запеченного картофеля
- примерно 1,1 кг желтого картофеля (с кожурой, вымытого);
- 3 ст. л. оливкового масла extra virgin;
- 1 ч. л. мелкой морской соли (или по вкусу);
- ½ ч. л. свежемолотого черного перца;
- 2 ст. л. несоленого сливочного масла;
- крупная соль — по вкусу, для посыпки;
- 2 ст. л. мелко нарезанной петрушки — для украшения.
Как приготовить запеченный картофель: пошагово
Разогрейте духовку до 220 °C. Картофель вымойте и, не снимая кожуры, нарежьте кусочками толщиной примерно 1–2 см. Старайтесь делать их одинакового размера, чтобы всё пропеклось равномерно.
Выложите картофель в большую миску, полейте оливковым маслом, посолите мелкой солью и поперчите. Перемешайте, чтобы масло равномерно покрыло каждый кусочек.
Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, в один слой, плоской стороной вниз. Сверху разложите небольшие кусочки сливочного масла.
Запекайте при 220 °C 25–30 минут, пока низ не станет золотистым и картофель легко будет отделяться от противня. Затем переверните лопаткой и запекайте еще 15–20 минут — до румяной хрустящей корочки, пока картофель не станет мягким внутри.
Готовый запеченный картофель посыпьте крупной солью по вкусу, украсьте петрушкой и подавайте теплым.
Подавайте запеченный картофель горячим как гарнир к мясу, курице или праздничной индейке. Остывшие остатки храните в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней. Чтобы вернуть хрустящую корочку, разогрейте картофель в духовке, на сковороде или в аэрофритюрнице.
Ранее Politeka сообщала, как приготовить картофельные деруны с грибным соусом.
Также Politeka писала, рецепт картофельно-сырного супа, который согревает зимой.
Как сообщала Politeka, картофельные блины можно приготовить очень просто.