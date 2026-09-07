Запеченный картофель получается нежным и маслянистым внутри и хрустящим снаружи. Этот простой рецепт без предварительной варки подходит и для будничного обеда, и для праздничного стола.

Рецепт дерунов мы уже публиковали — а запеченный картофель готовится еще проще. Это универсальный гарнир: нежный и маслянистый внутри, с хрустящей золотистой корочкой снаружи. Секрет в высокой температуре запекания в сочетании с оливковым маслом и сливочным маслом.

Ингредиенты для запеченного картофеля

примерно 1,1 кг желтого картофеля (с кожурой, вымытого);

3 ст. л. оливкового масла extra virgin;

1 ч. л. мелкой морской соли (или по вкусу);

½ ч. л. свежемолотого черного перца;

2 ст. л. несоленого сливочного масла;

крупная соль — по вкусу, для посыпки;

2 ст. л. мелко нарезанной петрушки — для украшения.

Как приготовить запеченный картофель: пошагово

Разогрейте духовку до 220 °C. Картофель вымойте и, не снимая кожуры, нарежьте кусочками толщиной примерно 1–2 см. Старайтесь делать их одинакового размера, чтобы всё пропеклось равномерно.

Выложите картофель в большую миску, полейте оливковым маслом, посолите мелкой солью и поперчите. Перемешайте, чтобы масло равномерно покрыло каждый кусочек.

Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, в один слой, плоской стороной вниз. Сверху разложите небольшие кусочки сливочного масла.

Запекайте при 220 °C 25–30 минут, пока низ не станет золотистым и картофель легко будет отделяться от противня. Затем переверните лопаткой и запекайте еще 15–20 минут — до румяной хрустящей корочки, пока картофель не станет мягким внутри.

Готовый запеченный картофель посыпьте крупной солью по вкусу, украсьте петрушкой и подавайте теплым.

Подавайте запеченный картофель горячим как гарнир к мясу, курице или праздничной индейке. Остывшие остатки храните в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней. Чтобы вернуть хрустящую корочку, разогрейте картофель в духовке, на сковороде или в аэрофритюрнице.

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