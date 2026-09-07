Простые рецепты закусок без лишних хлопот всегда выручают, когда не хватает времени — и маринованные грибы за 10 минут как раз из таких. Они получаются нежными, ароматными и в меру пикантными, а готовить их можно накануне праздника или к будничному ужину. Рецептом поделилась фудблогер Ксения Радостина
Рецепт маринованных грибов за 10 минут
Для приготовления понадобятся самые простые ингредиенты, которые почти всегда есть дома:
- шампиньоны — 500 г;
- вода — 500 мл;
- уксус 9% — 2 ст. л;
- сахар — 1 ч. л;
- соль — 1 ч. л с горкой;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- лавровый лист — 1–2 шт.;
- перец горошком — 6–8 шт.;
- масло — 2 ст. л;
- зеленый лук — по вкусу;
- лук — 1 шт.
По желанию можно добавить зерна горчицы, кориандр или укроп — это сделает вкус закуски еще выразительнее.
Способ приготовления
- Грибы промойте, крупные разрежьте пополам. В кастрюлю влейте воду, добавьте соль, сахар, перец горошком, лавровый лист и масло, доведите до кипения.
- Добавьте шампиньоны и варите 5–7 минут после закипания. Выключите огонь и добавьте уксус, измельченный чеснок и зеленый лук.
- Переложите грибы вместе с маринадом в миску или банку и охладите. Добавьте нарезанный лук и укроп.
Уже через 30–60 минут закуску можно подавать к столу, а через несколько часов маринованные грибы станут еще вкуснее и ароматнее. Хранить готовое блюдо стоит в холодильнике.
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