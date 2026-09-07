Маринованные грибы можно приготовить всего за 10 минут — это быстрая и ароматная закуска из простых ингредиентов.

Простые рецепты закусок без лишних хлопот всегда выручают, когда не хватает времени — и маринованные грибы за 10 минут как раз из таких. Они получаются нежными, ароматными и в меру пикантными, а готовить их можно накануне праздника или к будничному ужину. Рецептом поделилась фудблогер Ксения Радостина

Рецепт маринованных грибов за 10 минут

Для приготовления понадобятся самые простые ингредиенты, которые почти всегда есть дома:

шампиньоны — 500 г;

вода — 500 мл;

уксус 9% — 2 ст. л;

сахар — 1 ч. л;

соль — 1 ч. л с горкой;

чеснок — 2–3 зубчика;

лавровый лист — 1–2 шт.;

перец горошком — 6–8 шт.;

масло — 2 ст. л;

зеленый лук — по вкусу;

лук — 1 шт.

По желанию можно добавить зерна горчицы, кориандр или укроп — это сделает вкус закуски еще выразительнее.

Способ приготовления

Грибы промойте, крупные разрежьте пополам. В кастрюлю влейте воду, добавьте соль, сахар, перец горошком, лавровый лист и масло, доведите до кипения. Добавьте шампиньоны и варите 5–7 минут после закипания. Выключите огонь и добавьте уксус, измельченный чеснок и зеленый лук. Переложите грибы вместе с маринадом в миску или банку и охладите. Добавьте нарезанный лук и укроп.

Уже через 30–60 минут закуску можно подавать к столу, а через несколько часов маринованные грибы станут еще вкуснее и ароматнее. Хранить готовое блюдо стоит в холодильнике.

Ранее Politeka сообщала, рецепт сочных куриных бедер в духовке: как сделать простой маринад, который делает мясо нежнее.

Также Politeka сообщала, рецепт оладий из кабачков с секретным ингредиентом для хрустящей корочки.