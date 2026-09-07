Фиксированная цена на электроэнергию для бытовых потребителей остается на уровне 4,32 грн за кВт·ч, однако с 1 октября 2026 года домохозяйства с электроотоплением будут платить почти вдвое меньше.

Тарифы на свет в Украине снова в центре внимания — с 1 октября 2026 года для части бытовых потребителей заработает специальный льготный тариф на электроэнергию. Об этом сообщает Oboz.ua.

Базовая цена для населения не меняется: фиксированный тариф 4,32 гривны за кВт·ч Кабинет министров продлил до 31 октября 2026 года. Параллельно правительство запускает отдельный льготный режим, который будет действовать в течение всего отопительного сезона.

Кто и сколько будет платить с 1 октября

Льготный тариф на свет вводят с 1 октября 2026 года, и он продлится до 30 апреля включительно. Воспользоваться им смогут владельцы жилья, оборудованного электрическим отоплением.

Стоимость электроэнергии для таких потребителей будет зависеть от объемов потребления в месяц. Все, что входит в лимит до 2000 кВт·ч, будут оплачивать по сниженной цене 2,64 гривны за кВт·ч — это почти вдвое дешевле базового тарифа.

Если же за месяц домохозяйство использует более 2000 кВт·ч, то излишек рассчитают уже по полной стоимости 4,32 гривны за кВт·ч. Например, при потреблении 2300 кВт·ч зимой платежка будет выглядеть так: 2000 кВт·ч × 2,64 грн = 5280 гривен плюс 300 кВт·ч × 4,32 грн = 1296 гривен. Итого выйдет 6576 гривен.

Как сэкономить тем, кто без электроотопления

Уменьшить расходы на коммуналку могут и те украинцы, чьи дома не оборудованы электрическими котлами. Для этого достаточно установить двухзонный счетчик «день–ночь».

Что дает двухзонный счетчик

Такой прибор позволяет покупать электроэнергию в ночные часы — с 23:00 до 07:00 — за половину стоимости, то есть по 2,16 гривны за кВт·ч. Запуск стиральных машин, бойлеров или обогревателей именно ночью заметно уменьшит итоговую сумму в счете.

Почему цена на свет регулируется отдельно

В отличие от газа или тепла, стоимость электроэнергии не подпадает под действие моратория на повышение тарифов во время военного положения. Поэтому регулирование цены на свет происходит прямыми решениями Кабинета министров.

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