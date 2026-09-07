Фіксована ціна на електроенергію для побутових споживачів лишається на рівні 4,32 грн за кВт·год, але з 1 жовтня 2026 року домогосподарства з електроопаленням платитимуть майже вдвічі менше.

Тарифи на світло в Україні знову в центрі уваги — з 1 жовтня 2026 року для частини побутових споживачів запрацює спеціальний пільговий тариф на електроенергію. Про це повідомляє Oboz.ua.

Базова ціна для населення не змінюється: фіксований тариф 4,32 гривні за кВт·год Кабінет міністрів продовжив до 31 жовтня 2026 року. Паралельно уряд запускає окремий пільговий режим, який діятиме протягом усього опалювального сезону.

Хто і скільки платитиме з 1 жовтня

Пільговий тариф на світло запроваджують з 1 жовтня 2026 року, і він триватиме до 30 квітня включно. Скористатися ним зможуть власники житла, обладнаного електричним опаленням.

Вартість електроенергії для таких споживачів залежатиме від обсягу споживання за місяць. Усе, що входить у ліміт до 2000 кВт·год, оплачуватимуть за зниженою ціною 2,64 гривні за кВт·год — це майже вдвічі дешевше за базовий тариф.

Якщо ж за місяць домогосподарство використає понад 2000 кВт·год, то надлишок розрахують уже за повною вартістю 4,32 гривні за кВт·год. Наприклад, при споживанні 2300 кВт·год узимку платіжка виглядатиме так: 2000 кВт·год × 2,64 грн = 5280 гривень плюс 300 кВт·год × 4,32 грн = 1296 гривень. Загалом вийде 6576 гривень.

Як зекономити тим, хто без електроопалення

Зменшити витрати на комуналку можуть і ті українці, чиї помешкання не обладнані електричними котлами. Для цього достатньо встановити двозонний лічильник «день–ніч».

Що дає двозонний лічильник

Такий прилад дає змогу купувати електроенергію в нічні години — з 23:00 до 07:00 — за половину вартості, тобто по 2,16 гривні за кВт·год. Запуск пральних машин, бойлерів або обігрівачів саме вночі помітно зменшить підсумкову суму в рахунку.

Чому ціна світла регулюється окремо

На відміну від газу чи тепла, вартість електроенергії не підпадає під дію мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану. Тому регулювання ціни на світло відбувається прямими рішеннями Кабінету міністрів.

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