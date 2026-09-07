Оператор отключает номера, которыми год не пользовались и не пополняли счет, — рассказываем, как сохранить номер и все, что к нему привязано.

Киевстар снизил тарифы для абонентов — однако оператор напомнил и об обратной стороне правил: номер, которым год не пользовались и не пополняли счет, могут отключить. Об этом сообщает издание "Эксперт".

Речь идет о предоплаченных номерах. Если в течение 12 месяцев абонент не совершал платных действий — не звонил, не отправлял SMS, не пользовался мобильным интернетом и не пополнял счет — номер считается неактивным. Именно такие "спящие" номера оператор и отключает.

Потеря номера означает потерю всего, что к нему привязано. На номер зарегистрированы банковские приложения, аккаунты в мессенджерах, соцсети, "Дія" и другие сервисы, куда приходят коды подтверждения. После отключения номер могут передать другому абоненту, и вернуть его практически невозможно.

Как сохранить номер

Правило простое: чтобы номер оставался активным, достаточно хотя бы раз в год воспользоваться платной услугой или пополнить счет на любую сумму. Даже один исходящий звонок, одно SMS или несколько мегабайт мобильного интернета фиксируют активность.

Что делать, если номер давно не используется

Сначала вспомните, когда в последний раз пополняли счет или звонили с этого номера. Если прошло много времени — сразу пополните счет или совершите платный звонок. Также проверьте, к каким сервисам привязан номер, и при необходимости смените номер на активный в важных аккаунтах.

Правило о годе без оплаты касается прежде всего номеров, которыми владельцы не пользуются. Абонентам, которые регулярно звонят, пишут и пополняют счет, отключение не грозит.

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