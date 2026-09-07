Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий призвал украинцев не скупать продукты впрок и заверил, что голода в Украине не будет.

Цены на продукты в Украине сейчас заметно колеблются, поэтому часть украинцев начала скупать товары впрок. В Минагрополитики же призывают этого не делать: голода в стране не будет, заверил на брифинге министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, которого цитирует today.ua.

По словам министра, из-за ударов врага по складам действительно может возникнуть временный дефицит отдельных товарных позиций, а осложнение поставки и хранения приведет к незначительному подорожанию продуктов — примерно на 2,5%. Однако ощутимого дефицита еды не будет ни при каких обстоятельствах — бизнес сам закроет небольшие пробелы в ассортименте.

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Украинцам не советуют формировать запасы, превышающие месячную потребность, ведь длительного дефицита продовольствия в стране не прогнозируют. Рекомендации для населения на время войны остаются неизменными: базовый набор продуктов примерно на один месяц. Конкретный перечень зависит от состава семьи, ее потребностей и индивидуальных обстоятельств.

Высоцкий подчеркнул, что нынешняя ситуация с поставками не повторяет кризис 2022 года. Рисков масштабных перебоев с обеспечением продуктами сейчас нет. В то же время повреждение складских объектов вынуждает бизнес менять логистические маршруты, из-за чего доставка товаров в отдельных случаях будет длиться дольше.

Перестройка системы поставок отразится и на ценах. По оценке министра, суммарное влияние повреждений складской инфраструктуры и изменения логистики может составить около 2,5% роста стоимости продовольствия в масштабах страны. Это усредненный макропрогноз для всей группы пищевых товаров, тогда как цены на конкретные категории продукции могут реагировать по-разному.

Высоцкий также привел соотношение внутреннего потребления и экспорта. Если не учитывать зерновые и масличные культуры, около 70–80% произведенного в Украине продовольствия остается на внутреннем рынке, а 20–30% идет на экспорт. Для зерновых и масличных культур картина противоположная: примерно четверть продукции используется внутри страны, а около 75% направляется на внешние рынки.

Украина экспортирует широкий спектр товаров: крупы, замороженную продукцию, сахар, масло, молочные и мясные изделия, яйца, а также отдельные фрукты — яблоки и виноград. Вместо этого овощи борщевого набора преимущественно выращиваются для внутреннего потребителя, поэтому их доля в экспорте невелика. Самой зависимой от импорта категорией являются рыба и морепродукты: более 80% их внутреннего потребления обеспечивает именно импорт.

Впрочем, даже относительно рыбы министр не видит предпосылок для длительного дефицита. Приграничная логистика продолжает работать, а импортные товары могут доставляться непосредственно к местам продажи. Поэтому, несмотря на возможные временные трудности, системных проблем с доступностью импортного продовольствия сейчас не ожидается.

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